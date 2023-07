La reacción de Darío Barassi a la broma de un seguidor por su nueva serie: “Cómo me están dando”

Tráiler De Chueco

El próximo 14 de julio se estrena en Disney+ la sitcom C.H.U.E.C.O protagonizada por Darío Barassi. En la trama, el actor interpreta a Juan Gustozzi, un profesor de música y padre de tres hijos a quienes cría en su casa de México. Su suerte cambia radicalmente cuando recibe como herencia una gran fortuna, pero para acceder a ella debe hacerse cargo de Chueco, la mascota chimpancé del fallecido tío que le dejó la herencia.

En las redes sociales, Darío fue tendencia en Twitter cuando salió el tráiler de esta serie por lo llamativo del personaje del chimpancé cuya voz es realizada por Agustín Soy Rada Aristarán. El actor vio algunos de los memes y respondió a un comentario de uno de sus seguidores que le llamó la atención. “Los hijos de Barassi el lunes cuando vayan al colegio”, escribió un usuario de Twitter y puso una foto de tres personas con una bolsa de papel en la cabeza, tapándose la cara, como si sintieran vergüenza.

¡¡¡Jajajaja, pero si solo tengo dos hijas y una no escolarizada!!! El gordo no entendiendo ironías. Cómo me están dando y sólo con un tráiler, ¡¡qué miedo el 14/7 cuando estrene CHUECO!!”, contestó el artista a través de su cuenta oficial de Twitter.

El mensaje de Darío Barassi a un seguidor que se burló de la serie Chueco

Darío Barassi y la actriz mexicana Consuelo Duval interpretan los principales roles de esta sitcom. Completan el elenco principal un trío de jóvenes talentos mexicanos integrado por los actores Santiago Torres y Pato Alvarado Loza, y Maryel Abrego. También cuenta con las participaciones especiales de Julieta Zylberberg, Marina Bellati, Verónica Langer y David Ostrosky.

En la trama, Juan decide hacerse cargo de Chueco para cobrar la herencia y así solucionar sus problemas económicos, sin imaginar que la llegada del chimpancé desatará el caos más divertido en su casa... y que esconde un secreto sorprendente. Lleno de picardía y con una mente privilegiada para las travesuras, Chueco enfrenta a los Gustozzi a situaciones disparatadas y los enredos más desopilantes, cambiando las vidas de Juan y su familia para siempre.

Darío Barassi protagoniza la serie que se emitirá por Disney+

Chueco, el chimpancé, es uno de los personajes principales de la serie. La voz es realizada por Agustín Soy Rada Aristarán

En línea con el formato de sitcom, la nueva producción compuesta por 13 episodios de 30 minutos de duración fue grabada con público en vivo, tiene al humor como elemento central y cuenta con la participación de reconocidas figuras que tienen cameos y participaciones especiales a lo largo de la historia. A su vez, presenta una trama de intriga relacionada con la procedencia de Chueco y un científico que hará todo lo posible para tenerlo en su poder.

Además Darío está conduciendo ¡Ahora Caigo!, un ciclo de entretenimiento que se emite por la pantalla de El Trece en la franja de las 18.30. Este es un novedoso formato de juegos y entretenimiento que busca a la persona que más sabe sobre cultura general en la televisión argentina. Once personas deben responder la mayor cantidad de preguntas posibles, evitar caer al vacío y convertirse en el/la ganadora del día.

El programa se emite desde el estudio mayor de Polka, en Estudios Baires, en un set de 600m2 y 10m de altura, con gran impacto visual y tecnología de última generación. La escenografía está montada sobre una estructura reforzada de hierro, elevada a tres metros de altura que permitirá instalar “trampas”, donde los participantes deberán evitar caer.

