La banda de cumbia Ke Personajes reversionó Bohemian Rhapsody en español y se hizo viral en redes

Ke Personajes y su versión de Rapsodia Bohemia

Entradas agotadas en minutos ante cada una de las presentaciones dan a las claras un panorama de lo que es la actualidad de Ke Personajes, la banda de cumbia que está en boca de todos no solo en el país, sino en los más variados países del mundo. Pero la agrupación no se centra exclusivamente en ese género, sino que es capaz de sorprender a propios y extraños en cada uno de sus covers.

La particular voz de Emanuel Noir, con todos sus matices y brillos, es una de las más viralizadas en las redes, donde, por ejemplo en YouTube distintos coachs vocales de todo el mundo se muestran maravillados por todo lo que puede hacer, al margen del género musical por el que es más conocido por todos. Y la primera sorpresa con respecto a esta nueva versión se vivió a principios de mayo, cuando se publicó un video en las redes de la agrupación en el que se los ve en el medio de un ensayo de lo que sería su próxima actuación en el Movistar Arena, que tuvo lugar el 12 de junio.

Una cámara recorre una casa, y allí puede verse a Emanuel en un living acompañado de un pianista que comienza a interpretar los primeros acordes de Bohemian Rhapsody, el clásico inoxidable de Queen y considerada una de las obras más importantes del siglo XX. Tras ello, comienza el cantante y ya sorprende no sólo por su capacidad vocal sino también por hacerlo con una letra traducida al castellano. Fueron apenas 30 segundos de música subidos en video a la cuenta de instagram de la banda para publicitar ese show que finalmente contó con la presencia de artistas de la talla de Abel Pintos y María Becerra, entre otros destacados intérpretes.

Esa anoche, en un momento el escenario quedó completamente a oscuras y en silencio. Una luna creciente comenzó a verse en el fondo del escenario, y un piano blanco comenzó a interpretar los acordes de este clásico, momento en que fue iluminado. Tras ello, el cantante de la banda se acercó micrófono en mano y fue también iluminado, lo que provocó un estallido del público que sabía lo que se venía, que iban a ser testigos de un momento inolvidable. “Mamá, a un hombre maté”, comenzó Noir a cantar la letra, respetando cada uno de sus tiempos, y sólo cambiando la letra para hacerla en castellano.

El líder de Ke Personajes ya había dado un adelanto de su versión de Rapsodia Bohemia

Luego del piano se van sumando el resto de los instrumentos mientras el público compuesto por más de 15 mil personas se mantiene en un envidiable silencio sin dar crédito, o sí, a lo que está sucediendo sobre el escenario.

Días después del show, el cantante difundió ese emotivo momento y tras la publicación del video rápidamente se fueron sumando las visualizaciones y desde las cuentas de los diferentes coachs vocales, además de músicos de todo el mundo, no se quisieron quedar afuera de reaccionar ante la novedad, por lo que es posible encontrar cientos de análisis y reacciones, lo que lleva a que el grupo sume fama mucho más allá de la frontera local.

Desde su cuenta de instagram, donde tienen más de 1.6 millones de seguidores, los elogios no paran de llegar, y la publicación del video ya sumó 173.000 likes además de casi 4.000 comentarios: “Tengo 55 años, vi a Freddy a mis 13 y ya era súper fan y sigo siéndolo. Siendo una señora grande ya torcí la boca cuando alguien me dijo que un tipo cumbiero cantó Bohemian Rapsody. Yo, preparada a criticar, busqué y te escuché. Pibe, no puedo más que felicitarte. Gracias por la interpretación, la precisa traducción, te cuento que estudie 11 años inglés para traducir y entender a Freddy. Fue mi niñez y juventud, todo y tanto. Gracias por hacerle conocer a la nueva generación esta maravilla. Seguí, porque tenés todo para hacerlo. Tu seguridad y afinación sorprenden. Que nunca nadie va a alcanzar a Freddy es innegable. Pero no por eso tienen q dejar de interpretarse sus temas. Respect! Hacé más temas. La música no tiene fronteras ni nacionalidades. Gracias gracias gracias”, reza uno de los mensajes con más aprobaciones.

