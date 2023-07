Bettina, la hija de Beatriz Salomón, rompió el silencio y habló de la difícil relación con Alberto Ferriols

Bettina Ferriols, hija de Beatriz Salomon: "Me costo llorar a mi mama"

Bettina Salomón habló por primera vez, al cumplirse un año de la denuncia contra Alberto Ferriols. La joven de 19 años rompió el silencio en Socios del Espectáculo (El Trece) donde recordó a su mamá, fallecida hace cuatro años, y además se refirió al vinculo que mantiene con su padre adoptivo en la actualidad.

En el comienzo de la entrevista, Bettina habló de su último viaje a la costa y recordó a Beatriz Salomón. “Me gusta mucho la playa donde voy todos los días, soy de ir a merendar… Hay chicas que salen, pero yo prefiero otros planes”, comenzó diciendo la joven que al ver una imagen de su mamá que le acercó el cronista Santiago Riva Roy no pudo ocultar su emoción. “Fue cuando ella trabajaba en la obra Extinguidas, ella siempre estuvo muy agradecida con Muscari porque fue el primero que le dio trabajo”, recordó. “Mi mamá estaba muy feliz porque había empezado a trabajar otra vez y nosotras estábamos muy contenta de verla tan bien porque ella lo necesitaba”, agregó.

“¿Qué sentís hoy de la enorme decisión que tomo tu mamá de adoptar?”, le preguntó el periodista a Bettina. “Estoy muy agradecida porque me dio una vida muy linda. Todos los momentos que viví con ella los agradezco, yo la amó mucho a mi mamá. Al principio me costó mucho (su ausencia), pero después con el paso del tiempo pude ver otra vez sus fotos y usar su ropa, y pude asimilarlo”, señaló. “Hoy me acompaña su energía y siento que nunca me voy a quedar sola”, agregó.

Luego, se refirió a la relación que mantiene hoy con Alberto Ferriols. “La verdad es que no sé porque nunca tuve relación con mi papá o si lo poco que había se destrozó pero la realidad es que no sé lo que es tener un papá. Ferriols siempre fue de querer imponer lo que él quiere, que las cosas se hagan como él dice y yo soy muy libre. Hace un año que no lo veo”, explicó Bettina.

“Si bien siempre discutimos, el episodio de la amenaza con el cuchillo fue el último. Ahí lo denuncié y hasta el día de hoy, la causa sigue. Él no se me puede acercar y tener contacto conmigo, yo tengo un botón antipánico y la justicia no le dio libre circulación aún”, detalló. “En el último tiempo había una guerra, mi hermana era la mediadora, pero pasó eso del cuchillo y eso me sobrepasó”, recordó.

En cuanto al vínculo con su hermana Noelia, que al momento de la denuncia tomó partido por Ferriols, Bettina hizo un mea culpa: “Lo hablé mucho con mi psicóloga y yo creo que la juzgué mal. Mi hermana quedó en el medio, en una posición difícil y la entiendo. Nosotras éramos como mejores amigas y la extraño mucho, me gustaría volver a tener una relación. Noe siempre fue la que me complementaba”.

“Pasó lo del Alberto y salió gente a opinar que quizás no era del riñón íntimo, y esas palabras te hirieron mucho. ¿Cómo fue?”, quiso saber el notero sobre las personas que salieron a hablar de sus problemas familiares. “Adriana Chaumont, lo que pasa es que era amiga de mi mamá y se hizo amiga de Alberto sí. Ya como una situación familiar que los demás no se tendrían que meter. Ella es mi madrina, algo de contacto tenía conmigo pero no tanto como para que yo le contara mis cosas íntimas así. Me decepcionó de su parte que salga a hablar como si ella supiera todo, como si estuviera enterada de todo y como si yo fuera a socorrerme en ella, ¿entendes?”, explicó en primer lugar sobre la amiga de su mamá.

Sin embargo, Adriana no fue la única que habló sobre ella y atacó directamente a Roberto Piazza, que comentó en una oportunidad que tenía problemas con su peso. “Me molestó como si hablara de mis problemas como si los supiera viste, como si fuera yo”, comentó. “Dijo, en un momento, que yo tenía un problema por ser gorda… No, yo tenía problemas psiquiátricos en ese momento, tenía muchos ataques de pánico, tuve muchas internaciones, creo que eso nunca se contó y a mí me pegó mucho como si hablara como si supiera”, explicó la joven.

“Yo tomaba mucha medicación y eso me hizo engordar muchísimo, y yo estaba súper bajón porque mi cuerpo ya no era mi cuerpo… En sí no sabe nada como para hablar de ese tema. De todo lo demás, habla tranquilamente, pero de mis temas no”, le advirtió al modisto y diseñador al cierre de la nota.

