“Sé que no fue fácil”: Rodrigo De Paul habló de los ataques de pánico de Tini Stoessel

Tini se emocionó durante el show en Barcelona

Tini Stoessel comenzó el pasado fin de semana una ambiciosa gira por España, la primera en ese país tras desprenderse hace ya siete años del personaje televisivo de Violetta que la convirtiera en una estrella global, instante en que comenzó a emprender una nueva etapa en solitario con momentos recientes de gran crecimiento personal, además de cuestiones mediáticas que la mantuvieron en el radar de la prensa.

Es en medio de ese panorama que durante la noche del domingo la cantante se presentó en Barcelona y en un alto en el show se tomó unos segundo para hablar con el público y relatar lo vivido en los últimos días. “Gracias a ustedes”, llegó a decir luego de devolver el aliento del público, cuando embargada por la emoción las lágrimas comenzaban a notarse en sus ojos.

“Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, reveló con la voz entrecortada sobre los ataques de pánico que había vivido. “Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, expresó antes de mantenerse en silencio mientras los espectadores coreaban su nombre.

El mensaje de Tini Stoessel en Instagram después de su show en Barcelona y el mensaje de Rodrigo De Paul

Los problemas a los que refiere también los había comentado en los últimos días en una charla con El País: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”. Allí, detalló: “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”. Es en ese punto donde explicó cómo recuperó energías para seguir adelante: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

Más tarde, y ya habiéndolo canalizado también con la psicóloga con la que tiene sesión todos los días desde hace dos meses, Tini eligió expresarse en sus r edes sociales para agradecer el apoyo y la repercusión que tuvo su espectáculo. “Gracias Barcelona por lo que vivimos anoche. La emoción y la alegría que se sintió nunca la voy a olvidar. Los amo con todo mi corazón. Gracias a mi equipo por constantemente ponerle tanto amor y esfuerzo a todo. Los amo y admiro muchísimo”, escribió la intérprete de “La Triple T”, entre otros grandes éxitos, en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi 21 millones de seguidores.

Entre los cientos de miles de comentarios que recibió la publicación que obtuvo otros tantos de cientos de miles de me gusta, se destacaron los de las amigas, familiares de la artista y sus colegas. Y no pasó desapercibido el de Rodrigo De Paul, quien también se emocionó hasta las lágrimas durante el show de Tini y en otro momento cantó y bailó al ritmo de los temas de su novia.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

“Estoy muy orgulloso de vos. De quién sos y de tu fuerza. Te merecés todo lo bueno. Te amo”, le dejó escrito en un comentario el futbolista del Atlético de Madrid con quien compartiría un tatuaje que salió a la luz días atrás, en la previa al show. Se trata de un búho que la artista lleva en su antebrazo, mismo dibujo que De Paul tiene en su mano.

Mientras la gira continúa por España con récords de público en cada una de sus presentaciones es que Rodrigo De Paul volvió a utilizar sus redes sociales para dedicarle unas palabras a la cantante, y así, a través de una Historia de Instagram escribió: “La vida te volvió a poner a prueba... Sé que no fue fácil, sé cómo luchás y aprendo de tu fuerza interior”.

Y luego continuó: “Te miro con mucha admiración y orgullo por tener la valentía y convicción para superar cada barrera. Brilla, siempre con vos... Te amo”, cerró el mensaje que acompaña a una fotografía de la cantante en una de sus últimas presentaciones.

El sentido mensaje de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel

