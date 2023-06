Tini Stoessel rompió en llanto en pleno show tras revelar que sufrió ataques de pánico: “Veía muy difícil volver a subir a un escenario”

Tini se emocionó durante el show en Barcelona

Tini Stoessel comenzó este fin de semana una ambiciosa gira por España, la primera en ese país tras desprenderse hace ya siete años del personaje televisivo de Violetta que la convirtiera en una estrella global, instante en que comenzó a emprender una nueva etapa en solitario con momentos recientes de gran crecimiento personal, además de cuestiones mediáticas que la mantuvieron en el radar de la prensa.

Es en medio de ese panorama que durante la noche del domingo la cantante se presentó en Barcelona y en un alto en el show se tomó unos segundo para hablar con el público y relatar lo vivido en los últimos días. “Gracias a ustedes”, llegó a decir luego de devolver el aliento del público, cuando embargada por la emoción las lágrimas comenzaban a notarse en sus ojos.

“Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, reveló con la voz entrecortada sobre los ataques de pánico que había vivido. “Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”, expresó antes de mantenerse en silencio mientras los espectadores coreaban su nombre.

Los problemas a los que refiere también los había comentado en los últimos días en una charla con El País: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”. Allí, detalló: “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme”. Es en ese punto donde explicó cómo recuperó energías para seguir adelante: “Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

El llanto emocionado de Rodrigo De Paul durante un show de Tini Stoessel

Incluso, en una charla con EFE también había hablado de cómo se sentía, revelando que la pandemia ayudó a que no sea mayor el sufrimiento: “Yo llevaba una vida de poca estabilidad: algo tan simple como dormir en la misma cama durante un mes ni me pasaba ni me pasa, pero a causa de la pandemia y de estar durante casi un año en un mismo lugar no me quedó otra que mirarme al espejo y encontrarme. Toqué muchos rincones míos que no conocía y, por ello, más allá de la tristeza del momento, lo agradezco. De no ser por aquello, a nivel personal yo no estaría donde estoy hoy”.

Además, explicó cómo fue el cambio entre Violetta y Tini: “Aquel fue un personaje tan importante para tanta gente que no fue fácil el cambio”, concedió quien se reconoce “tan inconsciente” que, cuando se estrenó la última película de la saga, en 2016, ni se cuestionó el siguiente paso. “Sencillamente empecé a escribir canciones y el día que escuché la primera por la radio, ‘Te quiero más’, lloré junto a mi padre”.

Expresó que esa etapa como estrella juvenil le dio sobre todo mucho oficio: “Saber lo que es estar encima de un escenario y solventar un problema técnico, concentrarme y bailar 22 coreografías mientras cantas a la vez, controlar las cámaras...”.

“Eso y que como le sucede a cualquier artista que marcó la vida de tantos adolescentes o niños, sé que mucha gente ama mi música de hoy de una forma especial porque me vieron crecer desde los 13 años”, añadió e insistió: “Yo nunca me peleé con Violetta. Hubo un proceso mediático, porque siempre estaba la pregunta del personaje, pero me dio muchas cosas increíbles y las que no lo fueron tanto me hicieron crecer como persona. Por eso siempre le tendré cariño”.

Tras Barcelona, en las próximas semanas será posible disfrutar de sus presentaciones en vivo en la plaza de toros de Córdoba el 28 de junio y, ya en julio, en el Concert Music Fest de Cádiz el día 1, el Marenostrum de Fuengirola el 2, en Valencia el 6, en el Granca Live Fest de Gran Canaria el 8, en la plaza de toros de Murcia el 13 y en la de Roquetas de Mar (Almería) el 14.

En septiembre retornará para ponerle fin a su periplo español en el centro hípico de Marinera de Aljarafe (Sevilla) el día 14 y, como cierre, también con las entradas agotadas, el Wizink Center de Madrid el día 17.

