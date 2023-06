Beto Casella desconfió del llanto de Sofía Jujuy Jiménez por la traición de su novio

Beto Casella desconfía del llanto de Sofía Jujuy Jiménez

Un escándalo se desató cuando se filtraron en las redes sociales unas imágenes de Bautista Bello a los besos con una mujer en un boliche de Río de Janeiro. A las pocas horas, Sofía Jujuy Jiménez se enteró en Barcelona de que su pareja la había engañado. Rápidamente decidió expresar su dolor en Instagram, con el corazón roto y sin filtro.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”, aseguró la modelo entre lágrimas en un video que compartió con sus seguidores. “Tenía mis planes, tenía cosas por hacer juntos, cuando te rompen el corazón no hay vuelta atrás. La traición es... lo pienso y no lo puedo creer, no lo entiendo”, señaló muy dolida por la infidelidad.

En el ciclo Bendita (El Nueve) hicieron un informe sobre este caso y luego se generó un debate sobre la decisión de la conductora de salir a hablar sobre la enorme tristeza que le provocó esta traición. Beto Casella se solidarizó con el sufrimiento de Jujuy, pero criticó el video que publicó la joven llorando en sus redes, a poco de enterarse del engaño mientras se encuentra en Barcelona.

El llanto de Sofía Jujuy Jiménez

Con la voz quebrada, el conductor simuló ser la modelo y repitió una de las frases que dijo Sofía: “Estoy trabajando en un proyecto que por ahora no puedo adelantar nada, pero que está muy bueno”. Y con tono irónico, aseguró que desconfiaba de la modelo: “Es raro, si vos estás acongojada... Y mirá que yo la quiero. Está el antecedente de la toallita”.

Cuando la panelista Alejandra Maglietti le preguntó si no le creía las lágrimas a Jiménez, Beto respondió con total sinceridad: “Yo desconfío de los vivos dramáticos en Instagram... Si vos estás en un duelo, no pensás en eso. Es raro”. Luego, agregó: “Pero bueno, la lógica de las redes hoy indica que tenés que contar todo”.

Mientras que Any Ventura manifestó no estar de acuerdo con hablar de los problemas en público: “Cuando nosotros tuvimos dramas personales, no lo dijimos. Fuimos discretos, hay que poner cara de feliz cumpleaños”. Beto coincidió con la panelista y agregó: “Claro, nosotros lo ocultamos”,

Maglieti retomó la palabra y aseguró que al contar esta infidelidad Jujuy estaba generando “empatía” con sus seguidores. También explicó que la modelo no debería haberse mostrado en las redes con Bautista, porque la gente lo reconoció en el boliche con otra mujer y se desató este escándalo. “Eso le pasó por mostrar al novio. Si el tipo te mete los cuernos (y nadie lo conoce), ni te enterás”, aseguró Maglietti mientras sus compañeros se reían.

En la misma línea de pensamiento, el conductor dijo: “Las chicas se preguntan: ‘¿qué tiene Jujuy que yo no tenga?’. A que yo me lo levanto”. Y mientras pasaban las fotos de Bautista por las pantallas, Casella señaló en tono de broma: “Yo no doy dos mangos por el pibe. Mirá, ¿puede ser fiel este tipo? Son muy lindos”. Luego, agregó a modo de conclusión para evitar este tipo de inconvenientes: “Hay que buscar hombres grandes”.

