Qué fue de la vida de la nena del video viral de Agrandadytos, en el que imita a la villana Soraya: pasado en China y sueños de cantante

La rutina de Nicole Spano era la misma todos los días que iba a la playa durante la temporada de verano. Y la que vivió a sus ocho años no fue distinta. Tiempo antes se había ido a Buenos Aires, dejando atrás su Miramar natal, pero con su familia volvían cada temporada para disfrutar de la Costa y de sus seres queridos que seguían viviendo allí.

Una tarde, la pequeña Nicole llevó su equipo de música a la casilla de madera de un guardavidas, puso play, sonó Shakira, y ella empezó a bailar como estaba acostumbrada. Colocó una lata para quien quisiera aportara una moneda a modo de colaboración, e hizo todo un show mirando el mar, desplegando su desfachatez, mientras el resto de los turistas disfrutaban del día de sol en la playa.

Hasta que un hombre de chomba blanca con el logo de El Trece se acercó hasta ella y le preguntó dónde podía encontrar a su madre. “¡Allá!”, le señaló la pequeña, sin entender demasiado, y apenas interrumpiendo su danza al ritmo de la artista colombiana. Horas después su mamá le contaría que era un reclutador del canal, buscando nuevos talentos para el programa de Dady Brieva.

“Al día siguiente estaba en Buenos Aires haciendo el casting”, recuerda Nicole Spano en diálogo con Teleshow, sobre aquel debut televisivo 24 años atrás en Agrandadytos, el popular programa en el que el conductor mantenía charlas espontáneas con niños y del que, entre otras figuras, surgió Rodrigo Noya. “No estaba guionado, simplemente me dijeron que iba a hablar con un señor”, explica la joven, quien terminará participando en aquel ciclo hasta sus 12 años.

Por estos días se viralizó aquel primer encuentro con Dady Brieva en el que Nicole hablaba de su fanatismo por la telenovela mexicana María la del Barrio, protagonizada por Thalía. Pero aquella niña interpretó de manera magistral a la villana Soraya Montenegro (Itatí Cantoral Zucchi), poniéndose en el personaje como si fuera una verdadera actriz de ficción.

Desde entonces Nicole desarrolló su carrera en los medios, siempre disfrutando de cada una de sus participaciones en los distintos segmentos del programa de Dady, en los que podía demostrar sus dotes de actriz. También hizo algunos comerciales y producciones de fotos en revistas infantiles. Hasta que ingresó en la adolescencia y no quiso saber nada más. “Tenía otros intereses, pues... adolescente”, explica Spano, quien de todas formas cuando terminó el secundario, a sus 17 años, tenía en claro que quería seguir una carrera artística.

Estudió comedia musical, en paralelo hizo teatro y el director del instituto en el que se anotó destacó su voz: le sugirió que explorara aquella faceta. Entonces Nicole siguió sus consejos y se dedicó a su carrera musical. Así, de apoco, se le fueron abriendo puertas y oportunidades. Se presentó a cuanto casting había y grabó su primer CD gracias a un concurso que ganó en un bar de zona sur.

A los 26 años vivió una experiencia inolvidable: trabajó como artista a cargo de los shows en un crucero con el que recorrió China durante un año. “Vivís arriba del barco y día por medio bajás en una isla”, cuenta sobre aquellos días en los que conoció también todo el continente asiático. Por ese entonces estaba de novia, y su aceptación a aquel trabajo había sido consensuada. Mantendrían su relación a distancia hasta que ella regresara. Cuando volvió lo hizo de visita, ya que su idea era continuar en aquel proyecto que la tenía entusiasmada.

Dos meses después, ya en China y con el nuevo contrato firmado, Nicole se descompuso por demás, pensó que algún alimento atípico le había caído mal, y sus empleadores le sugirieron que se realizara un test de embarazo que dio positivo. Finalizó su contrato laboral y al día siguiente regresó a la Argentina sin decirle nada a nadie. Ni a su pareja ni a sus familiares o amigos.

“Fue todo muy rápido, no tuve tiempo de sentarme y de pensar, analizar la situación. ‘Bueno, listo, voy a ser mamá', dije. Tenía el pelo largo por la cintura, me lo corté carré y al día siguiente aparecí en la Argentina”, recuerda la mamá de Tomás, que hoy tiene cinco años y a quien Nicole describe como el “futuro Sorayo por su forma de actuar en los berrinches”. “Mi mamá me dice que yo era igual”, resalta la artista, quien hoy tiene 33 años.

Nicole se separó de aquella pareja cuando su hijo tenía seis meses. Y ella nunca dejó de trabajar. Realizó shows privados y públicos, también dio clases de canto, algo que continúa haciendo hasta el día de hoy. Siempre ligada al arte y a la música, siguió presentándose a castings: estuvo en La Tribuna de Guido (Kaczka, por El Trece) y en Elegidos, el ciclo de Marley por Telefe. Y aunque podría haber ocurrido en los pasillos de aquel canal, fue en el barrio de San Martín en el que volvió a encontrar el amor hace un año: su actual pareja es vecino de toda la vida, viven a unas pocas cuadras, pero hasta entonces jamás se habían cruzado.

Nacho Pereira fue finalista de La Voz Argentina y se lo conoció popularmente como el abogado del equipo de Soledad Pastorutti. Juntos, además de una pareja, formaron la banda Nacho y Nicki, en la que interpretan temas de cumbia pop y también de rock, según el gusto de quien los contrate para los eventos.

Nicole, además, participó de Canta Conmigo Ahora, con la conducción de Marcelo Tinelli por El Trece, lo que le dio una mayor popularidad. “Sentí que me pude lucir, que hice lo que me representa”, destaca sobre aquella oportunidad. “No solo canto, también conecto con la parte actoral. Ensamblo las dos disciplinas”.

También resalta el apoyo que tuvo de parte de sus padres cuando terminó sus estudios secundarios y les planteó que quería hacer comedia musical y realizar una carrera artística. “Aguante seguir los sueños. ¿Querés ser actor o cantante? ¡Se puede! Yo nací para esto y soy buena. Vivo de esto gracias al don que tengo y que lo pude explorar. Y todavía hago 10 horas de fila en un casting, reboto y vuelvo. Muchas veces pensé que no era buena y me replanteé, pero por suerte sigo para adelante”, concluye Nicole Spano, quien por estas horas agradece los nuevos seguidores que se sumaron a sus redes sociales a partir de la viralización de aquel video de cuando tenía ocho años y daba sus primeros pasos en los medios, jugando y soñando con ser la estrella que es hoy.

