Soledad Silveyra sufrió un accidente y debió movilizarse en silla de ruedas: “Estoy muy dolorida”

Soledad Silveyra sufrió un accidente y debió movilizarse en silla de ruedas

Soledad Silveyra preocupó a sus seguidores luego de mostrar una imagen suya arriba de una silla de ruedas. La actriz viajó a la ciudad bonaerense de Tandil para asistir a un acto por el Día de la Bandera en el que participaba su sobrina nieta Felicitas, pero sufrió un duro accidente que le limitó la movilidad.

Pese al dolor que sentía, Solita disfrutó del acto en cuestión y compartió diversas imágenes del mismo en su cuenta de Instagram. Sin embargo, al mostrarse en la silla de ruedas, desconcertó a quienes están pendientes de su actualidad.

“Festejo del Día de la Bandera un poco accidentado. Así terminé después del acto, esguinzada pero feliz porque Tandil es un paraíso y su gente es maravillosa. ¡Viva la Patria!”, escribió Silveyra en el epígrafe de su hasta ahora último posteo en su cuenta personal de Instagram, que consta de un carrusel de fotos con distintas postales del acto patrio.

Soledad Silveyra en la silla de ruedas tras sufrir un esguince (Instagram)

En esa misma publicación, Soledad también agregó un video en el que dio más detalles acerca de su estado de salud. En las imágenes, aparece acompañada de otra mujer, presumiblemente una familiar. “Bueno, la cuestión es que tengo un esguince de medio pie, estoy muy dolorida, pero muy mimada y Tandil es lo más. Todo pasa, pero tenemos que ir y volver en silla”, dijo Solita con una sonrisa y mostrando la silla de ruedas con la que debió movilizarse.

A fines de noviembre del año pasado, la actriz estuvo de invitada en La Noche de Mirtha (El Trece) y allí reveló haber superado otro difícil cuadro de salud. Silveyra regresaba de unas vacaciones cuando contrajo un tipo de gripe que los médicos no lograban diagnosticar: “Estuve enferma cuando volví de vacaciones y pensé que me moría”, reconoció la protagonista de emblemáticas tiras televisivas como Rolando Rivas, taxista o Campeones (de la vida).

Soledad Silveyra contó que contrajo gripe A

Luego, Solita dio más detalles de la situación y contó cuándo considera que pudo haberse contagiado. “En el avión hacía mucho frío. Llegué a casa, me dolía todo y no me podía ni dormir”, explicó. Pero todavía no había ocurrido lo peor: “A la noche fui a lo de una amiga y estaba mareada. No había dormido, venía con otro horario, pensé que era eso, pero al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre”, advirtió.

El problema se agravó cuando pasaban los días y la temperatura no bajaba. “Yo no les puedo explicar lo que es estar tres días con 40 grados de fiebre”, afirmó la actriz, que allí dio a conocer el diagnóstico médico: “Era Gripe A. Yo prefería que fuera coronavirus, que me preocupaba menos porque tenía todas las vacunas”, lamentó.

Por último, y ante la posibilidad de un nuevo rebrote de coronavirus, todos en la mesa expresaron la importancia de usar barbijo en lugares cerrados, como el avión. “Viajé con barbijo, pero viste cómo es... Uno se duerme, el de al lado tose. Ahora viajo con mis nietas y les dije que viajen con barbijo”, cerró la actriz que en enero pasado protagonizó Dos locas de remate, en el Teatro Astral junto a Verónica Llinás y que le valió el Estrella de Mar a la mejor comedia en la última temporada en Mar del Plata.

