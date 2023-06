Sandra Callejón saludó a Ricky Diotto por el Día del Padre, luego de que su hermana lo denunciara por violencia: “Tengo una muy buena relación”

Sandra Callejon explico por que le dedico feliz dia del Padre a Ricky Diotto, luego de que su hermana lo denunciara por violencia

En un principio, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron en buenos términos. Incluso la actriz ayudó al odontólogo en su mudanza. Sin embargo, todo cambió cuando en una entrevista a corazón abierto que le concedió a Teleshow, la actriz había asegurado que vivió situaciones violentas con el músico que fueron el detonante para la separación de manera definitiva.

Luego, la mediática realizó una denuncia por violencia de género contra el padre de su hija Giovanna. Rápidamente, el músico solicitó una medida cautelar para que su exesposa no pueda hablar más de él en los medios. En medio de este contexto, se generó revuelo cuando Sandra Callejón le dedicó un mensaje cariñoso a su cuñado para felicitarlo por el Día del Padre en Instagram. Él le respondió: “Gracias Tati, te quiero”.

El saludo de Sandra Callejón a Ricky Diotto

En una entrevista con Intrusos (América) Sandra habló del cordial saludo que le hizo a su cuñado en las redes sociales: “Yo tengo muy buena relación con Ricky y voy por la felicidad de mi sobrina. Entonces cómo no le voy a decir feliz día del padre a Ricky”. Sin embargo, aclaró que también tiene una buena relación con la actriz: “Por supuesto que voy a salir a bancar a mi hermana a muerte”.

Cuando le preguntaron si Diotto era un buen padre, Callejón contestó: “Sí, yo no tengo nada que decir. Sabés que de la puerta para adentro el matrimonio es un temón. No estoy peleada con mi hermana, por supuesto que tengo un montón de diferencias con respecto a un montón de cosas de la vida”.

De esta manera, dejó en evidencia su postura neutral respecto de la batalla legal entre María Fernanda y Ricky: “Me molesta que se lastimen y espero que esto llegué a buen puerto de una vez por todas”. Cuando la periodista Karina Iavícoli le preguntó si le creía a su hermana por la denuncia de violencia de género, ella respondió: “No puedo ni creer ni dejar de creer”.

Además, aprovechó para aclarar que como ella vive en Córdoba y su hermana en Buenos Aires no suelen compartir el “día a día”, aunque las veces que se reunieron solo vio “cosas normales”, como “discusiones” típicas de cualquier matrimonio. “La Justicia decidirá porque es un tema muy complicado”, opinó sobre la denuncia por violencia que hizo María Fernanda.

María Fernanda Callejón con su hermana, Sandra (Verónica Guerman)

Durante la charla, Sandra también explicó que la actriz jamás le había comentado nada de los supuestos maltratos que recibía del músico. Por este motivo se sorprendió cuando María Fernanda habló en Teleshow sobre este tema y luego hizo la denuncia en la Justicia. “Lo que le dije a cada uno fue: ‘Chicos bajen la bronca’...”, señaló Callejón y admitió que consideraba todo este tema “una situación horrible, de miércoles”.

También manifestó que no se había dado cuenta de que ellos estaban atravesando una crisis tan fuerte en estos últimos tiempos. “Yo no le creo más a él que a mi hermana, me incomoda la situación y lo van a tener que arreglar ellos”, sentenció. Cuando Marcela Tauro le consultó si creía que María Fernanda podría llegar a inventar una denuncia para perjudicar a Diotto, Callejón le contestó: “No, no, profundamente no”. Por último, aseguró: “Confío en los dos, los quiero a los dos, quiero que esto termine bien por Giovanna”.

Seguir leyendo: