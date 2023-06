Un histórico integrante de Intrusos anunció su salida del programa: “Empieza mi cuenta regresiva”

Héctor Rossi, el locutor de Intrusos

Un miembro histórico de Intrusos dejará su lugar a fin de junio. Se trata de Héctor Rossi, histórico locutor del ciclo de espectáculos de América que había regresado al programa en 2022, anunció en sus redes sociales que dejará su puesto nuevamente.

“Ellos son parte fundamental de @intrusos, y otra Banda que está en el control. Compañeros y amigos, en estos 20 años hemos compartido muchas carcajadas y risas, momentos inolvidables y siempre en el recuerdo aquellos que ya partieron y siempre son recordados por sus locuras”, comenzó diciendo Rossi en un mensaje compartido en su cuenta oficial de Twitter.

“Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en @americatv. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo)”, agregó.

Luego, explicó por qué decidió dar un paso al costado en el ciclo conducido por Florencia de la V: “Con los cambios de horarios ya se me dificulta muchísimo cumplir al 100 y no quiero fallarme, ni fallarles a mis compañer@s y menos a ustedes”.

“Seguiré enfocado en #LaNocheParanormal en @popradio1015 (con cambios copados que tienen que ver con ir de Domingo a Jueves de 21 a 0 en breve) y con la #Trasnoche26 que me llena de satisfacción y me enseña día a día. Además se vienen los cursos, el libro, más contenidos del #ManoaMano para YouTube y un viaje postergado hace mucho. En estos días subiré un video para contarles todo con mas detalles. ¡Vamos por más!”, completó.

La publicación de Héctor Rossi

Meses atrás, Héctor Rossi habló de la evolución del programa y de cómo se fue modificando a través de la presencia de Florencia de la V como conductora, tras la salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. “Florencia le trajo a la marca Intrusos otra voz. Florencia refundó Intrusos, es muy fuerte su figura”, expresó.

Asimismo, sobre su forma de trabajar con la conductora, el locutor explicó que “se dio naturalmente mi relación con Flor, mi rol es acompañarla”. “Sé muy bien lo que necesita y lo que no quiere un conductor. Yo en Intrusos no tengo un rol comercial, tengo que estar atento a todo lo que está pasando al aire, yo la veo a Flor a los ojos y ella me busca a mi con la mirada. Busco asistirla en todo, la espero, trato de entender para qué lado va a ir”.

“Cuando la conocí le dije que estaba para seguirla y cuando veo los huecos me meto. Se dio una sinergia en la que ella llegó a un programa armado y se convirtió en otro”, explicó quien fuera el locutor de Intrusos en la era Jorge Rial -durante 13 años- durante el ciclo radial Por si las moscas con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Para finalizar, reflexionó: “El programa también cambió, como cambió la tele porque no le quedó otra, porque la sociedad no se banca más muchas cosas. Y bienvenida sea la cancelación de las barrabasadas que ya no van”. “Yo a veces encuentro viejos programas y no puedo creer lo que se hacía. Yo dejé de hacer muchas cosas que antes tenía naturalizadas, incluso he pedido disculpas. Creo que también hay que permitir que nos aggiornemos a los cambios cuando los errores no son de mala voluntad”, cerró.

