El fuerte cruce en vivo entre Flor de la V y La Mole Moli tras la condena en su contra

El fuerte cruce entre Flor de la V y La Mole Moli tras la condena por violencia de género

En una entrevista con Intrusos, el exboxeador Fabio La Mole Moli rompió el silencio luego de recibir la sentencia en la causa por violencia de género que le inició Marta Cristina La Negra Galeano hace cuatro años. Durante el diálogo con la conductora Florencia de la Ve, la conversación se tornó áspera y se abordaron diversos aspectos de la disputa entre ambos.

La sentencia, que se dio a conocer este lunes, dictaminó una pena de 2 años y 2 meses de prisión para La Mole Moli. Sin embargo, esta condena será de ejecución condicional, lo que significa que no deberá cumplir su pena tras las rejas.

Durante la entrevista, el exboxeador aprovechó la oportunidad para abordar otros temas sensibles que han estado en el centro de la polémica. Uno de ellos fue la existencia de dos hijos extramatrimoniales y la solicitud de una prueba de ADN a La Negra para determinar si La Gringa, su hija mayor, era biológicamente suya. Los resultados de la prueba arrojaron un resultado negativo.

En un clima tenso, el deportista intentó defender su posición frente a las acusaciones de Galiano y negó haberse separado de ella en ningún momento. Además, aseguró haber revelado a sus hijos y a su ex la existencia de sus hijos extramatrimoniales mucho antes de que estallara el conflicto. Según Moli, no comprende por qué ella ha vuelto a tocar este tema en la actualidad.

La conductora del programa, Florencia de la V, planteó las declaraciones de La Negra en las que ella afirmaba que Mole le había negado la existencia de una relación con su amante de 18 años y que le pedía regresar. Fabio reafirmó que nunca se separaron y expresó su intención de poner fin a esta disputa.

La Palabra De La Mole Moli Tras Ser Condenado

Fue ahí cuando la conductora de Intrusos se plantó ante los dichos del entrevistado y expresó: “Ella contó lo opuesto, lo contás como si fuese un cuento de hadas”. El intercambio entre ambos continuó con el relato de un episodio en el que, según María Galiano, el exboxeador habría afirmado que su hijo era en realidad de su hermano, pero luego habría tenido que admitir su paternidad. La Mole Moli aseguró que tanto él como La Negra y los niños ya estaban al tanto de esta situación desde hace cuatro años.

La Justicia cordobesa condenó a Fabio La Mole Moli a dos años y dos meses de prisión por encontrarlo culpable del delito de coacción agravada contra su exmujer, Marta Galiano. Minutos después de conocerse la sentencia, la denunciante dijo a Desayuno Americano que no le parece suficiente: “Para mí es poco. Me apoyo en mi hija, ella es mi pilar”.

El exparticipante del Bailando y campeón del certamen se mostró conforme con la sentencia porque no deberá ir a la cárcel, sino que lo cumplirá en su domicilio. Dijo a Intrusos: “Estoy bien, gracias a Dios. Por un lado, estoy contento de que ya se terminó todo que viene de hace cuatro años”.

Su abogado explicó que fue absuelto por lesiones y violación de domicilio porque prescribieron los delitos: “Yo solicité la absolución por los tres delitos, me la dieron por dos. Fue condenado por coacción, amenaza agravada”.

Por su parte, La Mole agregó que no descarta reconciliarse con su ex mujer: “Es la negra hermosa que amé y siempre va a seguir siendo. Si ella me da la oportunidad y ella quiere, la voy a seguir apoyando y cuidando lo que ella quiera”.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

Seguir leyendo: