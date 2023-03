El enojo de Fernando Burlando con Intrusos: “¿Quién dice que defiendo a los malos?”

El enojo de Fernando Burlando con Intrusos: "¿Quien dice que defiendo a los malos?"

En la emisión de este jueves 30 de Intrusos (América), Florencia de la V y su panel estaban debatiendo la defensa de Fernando Burlando para Jey Mammon ante el caso de presunto abuso sexual que el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) habría cometido para con Lucas Benvenuto cuando este era menor de edad.

“Lo de Burlando es lamentable, en letras de molde, como diría Cristina. (...) ¿Por qué los sorprende que defienda a Jey? Fernando Burlando es un abogado penalista, le tira defender a los malos, porque el penalista defiende a los malos: defiende a (Juan) Darthés, a los asesinos de (José Luis) Cabezas“, disparó el periodista Augusto Tartu Tartúfoli, invitado especial para hablar de la cuestión. Y la frase llegó a oídos del abogado, quien minutos después apareció en el aire de Intrusos a través de un móvil que lo esperaba en la puerta de su estudio jurídico, cito en la ciudad bonaerense de La Plata.

“Poneme un retorno, por favor”, le pidió Burlando al notero y encaró directamente a la mesa. “Primero quiero aclarar un par de cosas, primero hubo un graph recién ahí... ¿Que yo defiendo a los malos? Más de uno de ahí tendría que levantar la mano, porque serían los malos”, insistió. “A mí me defendió”, dijeron a coro De la V y también Marcela Tauro. “Entonces, si defiendo a los malos, ¿ustedes son malos? ¿Y a quién defiendo por malo? ¿Quién hace esa valoración ética?”, inquirió la pareja de Barby Franco. “A Darthés”, le espetó Tartu.

“Primero que no lo defiendo a Darthés, lo defienden en Brasil”, se atajó el letrado y del otro lado, en el estudio, se escuchó un “bah”, que lo sacó de quicio. “No, ‘bah’, nada... Si yo te trato con respeto, te exijo respeto. No hay que tratar así la gente. Y si defiendo a los malos, lo bueno es que haya una condena que diga que yo defiendo a los malos”, insistió Burlando.

Y se justificó: “En mi estudio defendimos a infinidad de gente y siempre hemos tenido muy buenos resultados. Háganse cargo ustedes de quiénes son los malos. Y tengan en cuenta que yo no soy malo: yo defiendo, hago mi trabajo, que es un trabajo técnico, el que hacemos los abogados. Nos encargamos normalmente de los problemas de la gente. En mi caso, los soluciono porque tengo un alto grado de efectividad. El graph es confuso”.

“El graph que te mandaron es un textual de Tartu...”, terció Pampito Perelló Aciar, otro de los panelistas del ciclo. “Yo no soy malo, soy un profesional, hago mi tarea hace más de 35 años, tengo un prestigio, un nombre, donde pongo la mira quedate tranquilo que va el proyectil. Entonces que me digan que defiendo a los malos, es una falta de respeto”, insistió Burlando en su punto.

“Me dijeron que soy el abogado de los malos y no escuché disculpas”, insistió después. “Lo de los malos lo dijo Tartu”, dijeron a coro desde la mesa. “Ahh, lo mandaron en cana”, se sonrió el abogado. “Tartu, pedile disculpas”, le pidió Pampito. “¿Qué? ¿Vos me estás hablando en serio, Sebastián?”, contestó Tartúfoli. “Está todo bien, no me afecta. Quédense tranquilos, soy un técnico que hace su trabajo. Es un llamado la atención”, dijo Burlando después, intentando bajar el tono.

“Creo en Jey Mammón”, sintetizó después como único motivo para asumir la defensa del conductor en este caso. “Él me pidió asesoramiento sobre qué es lo que puede hacer para llegar a la verdad. Yo le digo que podemos intentar tres cosas distintas. En el 2020 fue sobreseído de la causa, mientras él estaba pasando un problema familiar: por aquel entonces falleció su papá. Y el tema no se trató. Todo esto se transformó ahora en una hoguera mediática, pero en aquel momento no. Se terminó la causa y se terminó el tema, pero yo le dije: ‘En algún momento podés tener un problema con esta situación’, porque es algo urticante. Y tal vez la necesidad de él, presumo, surge hacer esto ahora que está en el medio de todo este escarnio que le ha generado la opinión, pero en el 2020 no pasó. La Justicia resolvió como tenía que resolver la situación”, se explayó.

