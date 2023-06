Camila Homs se arrepintió de una actitud que tuvo contra Tini Stoessel: “Me dio mucha vergüenza”

Cami Homs contó qué actitud tuvo contra Tini Stoessel y se arrepintió (Video: La Tarde del Nueve, El Nueve)

Los rumores que empezaron a vincular a Rodrigo de Paul con Tini Stoessel comenzaron a sonar cuando Camila Homs, por entonces pareja del futbolista, acababa de dar a luz a su segundo hijo, en junio de 2021. Y, aunque la relación entre ambos recién se blanqueó en abril del 2022, era entendible que la modelo se sintiera traicionada tanto por el delantero de la Selección Nacional como por la cantante.

Así las cosas, la separación entre el jugador del Atlético de Madrid y la madre de sus hijos, Francesca (4) y Bautista (2), fue bastante complicada. Y los abogados de ambos tardaron en llegar a un acuerdo en relación a la cuota alimentaria de los chicos y el régimen de visita, teniendo en cuenta que ella se radicó en la Argentina y él sigue viviendo en España, donde trabaja. De hecho, hasta hubo una denuncia penal presentada por de Paul, en la que aseguraba que Homs había amenazado a él y a su novia.

En ese contexto, a fines del año pasado, Cami había estado festejando con amigos en un pub de Punta del Este, donde muchos de los jóvenes presentes empezaron a corear frases en contra de la intérprete de “La Triple T”. Y la modelo, envalentonada por el alcohol, se puso a arengar a la gente que, de esta manera, le intentaba manifestar su apoyo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación se fue tranquilizando. Tras romper con el empresario Charly Benvenutto, Homs blanqueó su romance con José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata. Y, después de dudarlo bastante, aceptó la propuesta de Marcelo Tinelli para sumarse al Bailando 2023, decisión que generó la inmediata reacción de su ex, quien le interpuso una medida cautelar para que no pudiera referirse ni a él ni a sus hijos en el programa.

Camila Homs contra Tini Stoessel en Punta del Este (Video: Instagram)

Pero está claro que Cami ya está en otra etapa. Y, de hecho, invitada a La Tarde del Nueve, dialogó con Tomás Dente y Pía Slapka y reconoció que se arrepintió de la actitud que había tenido en contra de Tini. “¿Cuál fue el peor error que cometiste en tu vida?”, le preguntaron en medio de un ping pong. “Creo que un montón”, dijo la modelo tratando de esquivar la respuesta. Pero luego se sinceró.

“Bueno, esa noche de Punta de la que hablábamos, la verdad es que me recontra arrepentí porque se hizo muy público y como que no fue una buena imagen”, dijo Homs. Y explicó: “Yo no soy así. Era Año Nuevo, como que no me importó nada porque estaba en una. Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría”. Y, para dejar en claro que sus palabras eran honestas, agregó: “No me suelo arrepentir de las cosas que hago. Sí, uno puede cometer error y no arrepentirse, pero eso es algo de lo que sí me arrepiento. Cuando vi los videos me dio mucha vergüenza”.

En otro tramo de la entrevista, en tanto, le consultaron si creía en “el amor después del amor”. Y Cami contestó con un enfático “sí”. “Cien por cien. Primero es como que te separás y decís: ‘¿Cómo salgo de esto?’. Y juro y aseguro que el tiempo cura todo. Entonces, cuando te llega otro amor decís: ‘¡Qué hermoso!’. No podés creer lo que pasaste”, dijo haciendo referencia a su estado actual.

