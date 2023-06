Antonella Menem relató una experiencia paranormal con su abuelo y su padre: "Pensé que estaba loca"

Antonella Menem y una experiencia paranormal con su padre y su abuelo (Audio: La Noche Paranormal, Pop Radio)

Son muchas las personas que, a diario, se comunican con La Noche Paranormal, el programa que conduce Héctor Rossi en Pop Radio 101.5, para relatar las situaciones más extrañas que les ha tocado vivir. Sin embargo, este viernes el conductor se sorprendió con una oyente en particular que se comunicó para relatar un hecho que le ocurrió cuando había ido a visitar la tumba de su padre y su abuelo al cementerio islámico de La Tablada. ¿De quién se trataba? Ni más ni menos que de Antonella Menem, la hija de Carlitos Junior y nieta del expresidente Carlos Saúl Menem.

“Cuando se cumplieron los 28 años del fallecimiento de mi papá, voy al cementerio con dos amigos. Y, de la nada, les empiezo a comentar a ellos algo loco que me pasa a mí”, comenzó diciendo la joven. Y siguió con su testimonio: “Cada vez que estoy por ir al cementerio se larga a llover. Pero, cuando llego al cementerio, deja de llover. Y siempre, un rayo de luz me alumbra cuando estoy en la tumba de mi papá. Y siempre, antes de irme, aparece un perro que viene, me saluda y se va”.

Después de ratificarle al conductor que esa secuencia se repetía en cada visita que ella hacía a la tumba de Junior, Antonella continuó con su relato. “Yo les había comentado eso en el auto a mis amigos. Cuando llegamos al lugar, estábamos todos hablando dados vuelta y empezamos a sentir que venían dos personas caminando. Una tenía una voz joven y fuerte, como la mía, y la otra parecía una persona mayor. Como que venían caminando y hablando....”, explicó.

Carlos Menem y Junior

Y luego agregó: “En un momento, yo le estaba hablando a mi abuelo, porque están en la misma tumba todos, y le estaba hablando a mi papá. Y, cuando nos damos vuelta para ver quiénes eran estas dos personas, no había nadie. Y me largo a llorar porque te juro que para mí fue terrible. Automáticamente, los tres nos quedamos pálidos y nos miramos. Uno de mis amigos me dice: ‘¿Vos escuchaste Anto?’. Te juro por Dios que yo pensé que estaba loca, la típica, porque yo lo escuché a mi papá y a mi abuelo. Pero mi amigo me dijo: ‘Yo escuché lo mismo. Escuché a dos personas hablando y no había nadie’”.

“¿Podemos decir que viviste una experiencia sobrenatural y eran ellos los que estaban ahí, Carlos Menem y Carlos Menem Junior?”, repreguntó entonces Rossi. “Sí, eran ellos. Te juro por Dios que eso es lo que sentí yo y lo que sintieron mi amiga y mi amigo en ese momento”, afirmó Antonella conmocionada.

Y continuó: “Cuando llegamos pasó eso que te dije, empezó a lloviznar, paró de llover, me dio el rayo de luz y ya mi amigo se asustó porque al principio no me creía...Y, en un momento, me dice: ‘Faltó que venga el perro’. Entonces nos fuimos al auto, arrancamos y empieza a corrernos un perro que salió de la nada ladrando. Le digo: ‘¿Eso es un perro?’ Frena el auto. Y, cuando se detiene el perro viene, me saluda a mí, yo le habló...Ahí le digo: ‘Chau papá'. Porque yo siento que es como que se reencarnó, siento como que es él... Y se fue. Cuando volvimos a arrancar el auto, el perro ya no estaba más”.

