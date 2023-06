Barbie Vélez fue por primera vez a un evento con su bebé Salvador y Lucas Rodríguez: “Salidita de a tres”

Barbie Vélez salió por primera vez con su hijo Salvador a un evento junto a su pareja, Lucas Rodríguez (Instagram)

Desde que nació Salvador, Barbie Vélez no deja de mostrar fotos de su bebito. Con casi 4 meses, el nene se convirtió en el centro de atención de su familia, compuesta por su pareja Lucas Rodríguez. También su abuela, Nazarena Vélez, está presente todos los días para el cuidado de su nieto cada vez que su hija mayor tiene que realizar alguna actividad y ella puede asistirla.

El pequeño nació el pasado 24 de febrero. En ese momento, fue Alejandro Pucheta, papá de Barbie, el encargado de anunciar la noticia en las redes sociales. “Bienvenido Salvador. 17.05. 3.500 kg”, escribió junto a una foto de las huellas, para dar cuenta de la hora y del peso del bebé.

Unas horas más tarde, Nazarena subió a sus redes dos emotivas imágenes de uno de los días más felices de su vida: una foto con el pequeño Salvador, observándolo con una mirada en la que transmitía todo su amor. Y otra con su hija y su nieto, y un texto breve y contundente: “Sin palabras. Mi alma es feliz. Te amo y admiro profundamente Barbie”, escribió junto al emoji de un corazón.

Barbie Vélez mostró el outfit canchero de su bebé Salvador (Instagram)

Además, la flamante mamá publicó una foto con su marido y su hijo y un texto conmovedor en el que explicaba sus sensaciones: “¡Bienvenido amor de nuestras vidas. No puedo explicar esta felicidad que siento!”. Luego expresó su gratitud con sus seres queridos: “Gracias a todos por estar del otro lado mandando tanto amor. Gracias Lu mi vida, por ser tan increíble compañero. Gracias a nuestras familias, los amo con toda mi alma”.

Hace unas semanas, Nazarena tuvo que salir a explicar por qué está demasiado tiempo con su nieto ante las críticas que la tildaban de sobreprotectora con su hija. Una seguidora de Instagram le había dejado un mensaje que desató el enojo de la panelista de LAM (América). “Nada que explicar y entiendo, pero con sobreproteger a tu niña y al bebé no hacés nada bueno, ya que facilitar todo eso no es bueno. Que los chicos si no tienen que dormir que no duerman, ellos quisieron ser padres y eso también es parte de serlo. Correte un poco de ese lugar, aunque te lo pidan, porque es obvio que ellos están cómodos y protegidos con vos, pero parte de amar es ayudarlos a crecer.

Así fue como Nazarena, sin dudarlo, le respondió sin filtro. “Eviten mandar mensajes haciéndose las sabelotodo. Pienso hacer lo que se me canta y proteger, sobreproteger a los míos todo lo que pueda. Y muchas gracias a las que dejan mensajes de amor”. Pero además, grabó una serie de videos aclarando algunos puntos.

Los tres en famillia, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez, salieron por primera vez con Salvador (Instagram)

“Nunca está de más aclarar que todo lo que hago es bajo el consentimiento de Barbie y de Luqui. Todo lo que yo pueda hacer para que ella la pase bien, lo voy a hacer. Lo que pueda hacer para darles una mano, lo voy a hacer. Me nace del alma, del corazón. Me chupa un huevo no dormir”, explicó.

“Lo único que me importa es poder estar con ellos y ser útil en un momento donde la vida te hace un cimbronazo hermoso pero tremendo. La señora que me escribió, que se que lo hizo con muy buena leche, me dice ‘estás arruinada, si ellos no tienen que dormir que no duerman’. ¡Pero señora! ¡Cállese la boca! Cómo no la voy a ayudar a mi hija si lo puedo hacer”, cerró.

En esta oportunidad, a casi cuatro meses de haberse convertido en mamá, Barbie salió por primera vez a un evento público junto a su bebé y a su pareja. La artista mostró enseguida cómo lo había vestido a Salvador, que despertó la ternura de todos sus seguidores. Con un enterito azul, sobre una remera blanca de mangas largas con los puños al tono, Salvador fue el centro de todas las miradas, con sus enormes ojos azules, que resaltaban con el color de su ropita. “Salidita de a tres”, escribió la hija de Naza cuando mostró la foto de su familia, con grandes sonrisas y rostros de felicidad.

Así de divertidos se mostraron Barbie Vélez y su bebé Salvador por primera vez en un evento (Instagram)

