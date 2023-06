Tras su separación, Julieta Poggio habló de las versiones que la vinculan con Marcos

Julieta Poggio habló de los rumores de romance que la vinculan con Marcos (Video: LAM)

Julieta Poggio confirmó su separación de Lucca Bardelli. La actriz de 21 años, una de las grandes figuras del último Gran Hermano, reveló que la relación que logró sobreponerse a las adversidades durante y después del reality continuaron algunos meses pero finalmente llegó a su fin.

Tras comunicar la noticia a tras del programa de streaming que están haciendo con Telefe, Julieta fue buscada a la salida del canal por el cronista de LAM quien quiso saber más del tema. Si bien ella no tenía muchas ganas de dar la nota, aceptó y tocó varios de los temas que le interesan a sus fans.

“Holis, ¿cómo andan? Me estoy yendo para una sesión con Flor Vigna”, le dijo Julieta al jotero afirmando que estaba apurada para evitar el móvil aunque esto no fue posible. “Si hablo mucho, lloro. Estoy muy triste, medio sensible así que si querés, otro día lo hablamos mejor”, afirmó sobre el principal motivo que la llevaba a no querer dialogar con la prensa.

“La decisión me costó muchísimo, muchísimo. Es algo que duele un montón, y estoy re sensible, más porque terminamos bien y fue una relación súper sana”, enfatizó la exconcursante de Gran Hermano sobre su noviazgo con Lucca Bardelli. “Estoy pasando por un montón de cosas que tengo que atravesar y estar bien conmigo misma, y sentía que él merece lo mejor por lo hermosa persona que es, y yo en este momento no se lo podía dar. Y terminamos de una manera linda, con respeto y como se merecía la relación”, sumó con la voz entrecortada.

Además, Poggio explicó: “En una relación tenés que estar bien con vos mismo para poder dar lo mejor. Es muy difícil”. En ese momento el cronista del programa que conduce Ángel De Brito por América, indagó por su vínculo con Marcos Ginocchio ya que hay un fandom específico que los quiere juntos desde hace meses. “Gracias a las ‘marculi’ por bancarme siempre. Sé que son fans de los dos, pero bueno es eso, ya está, creo que es un momento para respetar”, concluyó tajante la actriz y bailarina.

Quien también habló del tema fue el propio Bardelli y se expresó en sus redes sociales. El joven se sinceró con la situación que está atravesando. “Con Ju nos separamos con la mejor, no hubo nada en el medio. Por el contrario, puro amor y una relación hermosa de la cual solo podemos recordar momentos hermosos”, comenzó señalando sobre un fondo negro con letras blancas.

El ex de la influencer se expresó en sus redes sociales (Instagram)

Luego, agregó junto a un emoji de un corazón:”Para mí es mi familia y nunca voy a dejar de amarla. Obviamente por el momento de ella se complicaba seguir juntos y decidimos dejarlo antes de dañar el vínculo hermoso que tenemos”.

Antes de cerrar, el joven agregó una frase esperanzadora acerca del futuro. “Ojalá en algún momento la vida nos pueda volver a encontrar más felices que nunca y seguir compartiendo momentos juntos. Por último, gracias a todos los que apoyaron, y a los que no y siguen tirando mierda. Sepan que ya no me afecta. Me costó mucho entender que el hate no es de la persona que lo recibe sino de la que lo emite. Que está detrás de cada persona triste detrás de un teclado, y que en un mundo ficticio donde todo se valora por likes, me gusta y seguidores, la calidez humana pierde valor. Le deseo lo mejor a todos y ojalá sigamos creciendo como sociedad. Hablando de amor y llenando de comentarios lindos este mundo, que los malos no suman nada”, concluyó terminante con emoji de manos levantadas.

