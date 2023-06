Julieta Poggio confirmó su separación de Lucca Bardelli: “Estoy encontrándome a mí misma”

Julieta Poggio confirmó su separación de Lucca Bardelli (Video: Twitter. El ejercito de LAM)

A poco de cumplir dos años de relación, Julieta Poggio confirmó su separación de Lucca Bardelli. La actriz de 21 años, una de las grandes figuras del último Gran Hermano, reveló que la relación que logró sobreponerse a las adversidades durante y después del reality finalmente llegó a su fin.

Julieta habló en Fuera de Joda, el ciclo de streaming que conduce con los también ex hermanitos Nacho Castañares, Lucila la Tora Villar y Daniela Celis, y que se emite por las redes de Telefe. En una charla con Verónica Lozano.

“Por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en vivo, pero bueno. Está todo más que bien, aunque es un momento muy difícil”, admitió la joven, que dio más detalles de los motivos. “Yo estoy encontrándome a mí misma con todas estas cosas nuevas que me están pasando. Y él es una gran persona y siempre voy a valorar un montón lo que hizo por mí, pero sé que se merece lo mejor y hoy no se lo puedo dar”, afirmó, ante la mirada comprensiva de sus compañeros que parecían estar al tanto de la situación, ya que no se mostraron sorprendidos.

La relación entre Julieta y Lucca transitó por diferentes estados desde que la joven adquirió gran popularidad dentro de la casa. En los cinco meses que duró el encierro, se habló tanto de la supuesta atracción que ella sentiría por Marcos Ginocchio, más un deseo de los respectivos fandoms que algo que revelaran los propios protagonistas, como por posibles infidelidades del novio.

Lucca siempre negó absolutamente cualquier tipo de relación por fuera de su pareja y hasta ingresó en la etapa final del concurso para visitar a su novia. En ese momento, Julieta le preguntó directamente “cómo se había portado”, y el joven le aseguró que no la había engañado aunque admitió que se había ido de vacaciones a Mar del Plata, apenas unos días con sus amigos. A Disney, como la apodaron dentro de la casa, eso no le gustó nada y dudó de su manera de comportarse.

Julieta Poggio y Lucca Bradelli @poggiojulieta

Pese a estos comentarios todo parecía haberse arreglado entre ellos y a mediados de mayo celebraron dos años de relación. Con un posteo en sus historias de Instagram, el joven publicó una foto paseando de la mano de su novia, y le agregó un tierno mensaje: “Dos años con el amor de mi vida. Te amo con todo mi ser Julieta Poggio”. Sonrientes y bajo un sol radiante, la pareja se mostró unida pese a los pronósticos en contra. Ella, por su parte, le devolvió el dulce gesto reposteando la publicación y agregó: “Yo más”.

Si bien Juli ya no publica tantas fotos con Lucca, durante el mismo sábado posteó un video en donde se veía el paisaje característico del Tigre, con el río de fondo, mientras la cámara pasó por encima de la cabeza de su novio, sin detenerse en su rostro, pero advirtiendo que se trataba de él. La publicación mostró el horario: 14,25, y una pequeña mesa con dos platos de hamburguesas. Quedará como una de las últimas postales de un romance que llegó a su fin. Y que con la noticia consumada, las redes volvieron a presionar para que se cumpla el deseo. ¿Pasará algo entre Disney y el Primo?

