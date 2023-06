Qué otras estatuas de famosos realizó el escultor que hizo la polémica figura de Mirtha Legrand

Daniel Melero junto a la estatua que realizó de Mirtha Legrand y el intendente de Villa Cañas, ciudad natal de la diva

Daniel Melero fue el encargado de realizar la estatua de Mirtha Legrand que en la última semana fue instalada e inaugurada en Villa Cañás, ciudad santafesina natal de la diva de los almuerzos. Sin embargo, la obra fue muy cuestionada y criticada tanto en los medios de comunicación, las redes sociales, pero también por Marcela Tinayre, hija de la diva, y hasta la propia Mirtha.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que el artista pasó por una situación similar a esta. Pese a que el último domingo su nombre tomó notoriedad -y que llamó la atención por ser homónimo del histórico músico argentino- al descubrir su obra en coincidencia con el 121° aniversario de la ciudad de la provincia de Santa Fe, este cordobés nacido en Laboulaye ya había realizado esculturas en homenaje a distintos famosos, como Pablo Aimar, Lionel Messi y Soledad Pastorutti.

En julio de 2021, Melero edificó en Córdoba la escultura de Messi luego de que el futbolista -que recientemente confirmó su inminente llegada al Inter de Miami- saliera campeón de la Copa América con la Selección Argentina. En aquel momento, las fotos de la estatua forjada en hierro que lo representaban al 10 a punto de patear una pelota, también se habían viralizado y fueron tema de conversación en las redes.

En 2021, Daniel Melero realizó una estatua en homenaje a Lionel Messi

Años antes, más precisamente en 2017, Melero había polemizado al levantar una escultura dedicada a Aimar en Río Cuarto, ciudad natal del ex futbolista de River Plate y la Selección Argentina. Instalada en la Plazoleta del Futbolista, las autoridades municipales le pidieron al artista que no colocara el nombre de Aimar junto a la obra porque allí existe ordenanza que prohíbe realizar homenajes y monumentos a personas con vida en lugares públicos.

En 2014, el artista había homenajeado a La Sole con una escultura que se encuentra en Arequito, pago chico de la folclorista. Allí se la ve a la cantante vestida con una bombacha de campo, remera, chaleco y con su característico revoleo de poncho.

En 2017, Melero homenajeó a Pablo Aimar con una escultura de hierro

La escultura en homenaje a Mirtha Legrand de parte de Daniel Melero, fue blanco de muchísimas críticas, algo que llevó a las autoridades del pueblo santafesino de Villa Cañas a decidir quitar de la vía pública la estatua de la diva. Ante esta situación, el artista, quien también es profesor, habló de la polémica. Lo primero que explicó, en diálogo con El Doce de Córdoba, es que le pidieron que retratara a Legrand a partir de una foto de referencia que le enviaron.

“Me pasaron una foto donde está Mirtha sentada. Me dijeron: ‘Queremos algo así, con esa ropa’. Y me guié con esa foto”, comenzó contando el artista. “Mirtha ha sabido totalmente desde el inicio. Ella dio el ok para que se realice. No se iba a realizar si no había aprobación por parte de Mirtha”, aclaró a continuación.

Daniel Melero junto a la escultura que le realizó a Soledad Pastorutti (Fotos: Facebook)

“La crítica tiene que ser constructiva para que sirva, tiene que ser algo con contundencia”, dijo Melero haciendo alusión a los fuertes comentarios que recibió, especialmente en las redes sociales, tras descubrirse la obra. “No tiene que ser destructiva porque no sirve para nada. Ante el error, siempre está la crítica. La gente opina y muchas veces la costumbre es opinar sin saber”, cerró el cuestionado artista.

