El día que la Joaqui contó cómo Cazzu salvó su vida: “Creí que me iba a morir de tristeza”

La Joaqui habló de su amistad con Cazzu (Video: Caja Negra)

La Joaqui anunció que se baja de los escenarios porque está transitando por un estrés traumático que no le permite continuar con sus compromisos laborales. Este martes 6, la joven de 28 años compartió una story en su cuenta oficial explicando los motivos por los que dejará de cantar por tiempo indeterminado.

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, sostuvo la cantante para detallar sus sensaciones y contar por qué tomaba esta decisión.

La situación sorprende, ya que la autora de “Butakera” venía de lanzar un nuevo tema junto a Callejero Fino, “0$”, una fusión de rap y rkt. La canción incluso tuvo una gran repercusión, alcanzando 1.303.167 visualizaciones en YouTube. La Joaqui y Callejero Fino ya habían lanzado “LATI2″, el 24 de mayo pasado, que ya tiene más de un millón de reproducciones en Youtube. Y, gracias a la increíble química que generaron, se animaron a sorprender a su público con una nueva colaboración.

En Socios del Espectáculo (El Trece), debatieron sobre esta noticia y recordaron una entrevista realizada en 2022 por Caja Negra en la que la popular cantante daba detalles de una etapa difícil en su vida, en la que recibió ayuda de su amiga íntima, Cazzu.

“¿Cazzu te salva?”, le consultó el periodista. La Joaqui le respondió: “Sí total, total. Yo la quiero un montón. Nos conocemos hace un montón de años. En un proceso muy complejo de mi vida ella me acompañó”. Cabe recordar que en ese momento, ninguna de las dos era todavía muy popular en el ambiente de la música.

“Yo tenía una relación bastante nociva, pasada de violencia. Se habían pasado límites de los que no se vuelve. Nunca eso va en descendencia y ya era una situación irreversible”, explicó la intérprete. “Yo no estaba pudiendo lidiar ni salir de esa relación. No tenía celular, me había quedado sin redes sociales, había perdido mi carrera, tenía otra bebé, no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía plata, no tenía ingresos”, agregó.

“La estaba pasando fatal y no podía volver a lo de mi abuela, yo ya era una piba grande, con dos pibas, y mi abuelita estaba con las quimioterapias. Ella murió de cáncer. Y yo pensaba ‘si le cuento esto a mi abuela, la mato. No puede saber esto porque la mato de la tristeza’. Entonces, lo sostuve hasta donde pude”, manifestó la Joaqui.

Además la cantante señaló: “En ese momento, el único número que me sabía de memoria era el de mi abuela y el de Cazzu. Un día la llame, y le dije ‘me está pasando esto y esto. No tengo casa, no tengo a dónde ir. Realmente creo que me voy a morir de tristeza’. Yo lo sentía así”.

“Estaba flaca, triste, mal de salud. Ese año me sacaron un ovario porque me agarró un quiste negro, enorme, rarísimo, que yo creo que fue por todo lo que no decía, por todo lo que me tragaba”, recordó. Por último, agregó: “Estuve re mal, no pegaba una. Y Cazzu me dijo ‘ya está. Tenés que volver a hacer música’. Y yo le decía que había perdido todo”.

