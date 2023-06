La selfie en la intimidad de Mauro Icardi con Wanda Nara, luego del frío recibimiento de ella en su llegada a la Argentina

Capturas del reencuentro de Wanda Nara con sus hijas y Mauro Icardi

Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella -frutos de su relación con Wanda Nara- llegaron a la Argentina el martes por la mañana en un vuelo privado proveniente de Estambul (Turquía), en donde están viviendo desde el año pasado, cuando el jugador fue transferido desde el PSG de Francia.

Por ese entonces, la familia decidió separarse ya que la empresaria aceptó una oferta laboral en Buenos Aires: la conducción de MasterChef, y se instaló en el país junto a Valentino, Constantino y Benedicto -sus hijos con Maxi López-, quienes por primera vez se escolarizaron en Argentina. Mientras que Francesca e Isabella se quedaron en Turquía con el futbolista. Y en el mientras tanto, cada uno de ellos viaja de visita cada vez que puede.

La última vez que Wanda había estado en Estambul fue para el fin de semana largo del 1 de mayo, feriado que la conductora aprovechó la paula en las grabaciones del programa de Telefe para realizar un viaje fugaz y reencontrarse con sus hijas e Icardi. Y ahora fueron ellos tres los que regresaron a Buenos Aires, después de que él celebrara la consagración con su club Galatasaray. Empezó el período vacacional: en principio, se quedará en el país con su mujer y el resto de su familia, pero también hay versiones de que realizarán un viaje todos juntos.

En las últimas horas, la conductora publicó en sus redes sociales un video del reencuentro con su familia. Lo hizo con la canción “Acróstico”, que Shakira le dedicó a sus hijos tras la separación de Gerard Piqué. Allí, se ve a las pequeñas corriendo a los brazos de su madre, quien se mostró emocionada hasta las lágrimas.

El emotivo reencuentro de Wanda Nara con sus hijas, que llegaron al país con Mauro Icardi (Video: Instagram)

Sin embargo, los seguidores de Wanda repararon en el frío saludo que se dio con su marido, Mauro Icardi, a quien también había estado sin ver durante más de un mes. Por caso, tan solo unos días después de su regreso de Turquía, aseguró que estaba nuevamente separada y se mostró cerca de L-Gante, con quien ya había habido rumores de romance en otra crisis matrimonial.

En tanto, el propio futbolista desde Estambul negaba cualquier tipo de crisis o separación. “¿Por qué siempre Wanda hace lo mismo si no lo necesita? ¿Siempre que quiere salir están separados?”, le preguntaron en sus redes sociales, y él respondió: “Ponele”, y un emoticón con una carcajada que llora de la risa.

“¿Por qué no te dejás de sufrir y te casás conmigo, Mauro? La verdad no te entiendo”, fue otro de los mensajes que recibió y que quiso compartir con sus más de 10 millones y medio de seguidores. “Primero, porque no sufro y me cago de la risa con tantos inventos -contestó él - segundo, porque estoy casado hace 10 años”, agregó volviendo a negar la separación.

Por último, reforzó una vez más su palabra. “¿Estás separado? ¿Qué pasa con Wanda?”, le consultaron. Y Mauro Icardi respondió: “La única verdad es que me pidió que le compre los pasajes y le dije que ‘No’. Entonces, está separada. ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí”.

Ya en Buenos Aires, Mauro Icardi volvió a expresarse en sus redes sociales y posteó una selfie que se tomó junto a su esposa en la cama. Allí, aparecen acostados, él mira a cámara mientras toma la foto, y Wanda Nara, en tanto, aparece con los ojos cerrados, y abrazándolo por su cuello. “Gunaydin”, escribió este miércoles por la mañana el futbolista en turco, cuya traducción al español es “buen día”. Y, como si no quedara claro, remarcó que su ubicación: Buenos Aires.

La foto que publicó Mauro Icardi junto a Wanda Nara (Instagram)

Seguir leyendo: