La furia de Juana Repetto ante una crítica por un detalle estético de su hijo: “No jodan”

Juana Repetto junto a su marido, Sebastián Graviotto, y sus hijos, Toribio y Belisario

“Mamá de Toribio y Belisario”, se lee en la biografía de Instagram de Juana Repetto, red social en la que tiene más de un millón y medio de seguidores, con quienes comparte a diario fotos y videos de su rutina familiar con sus hijos, su marido, Sebastián Graviotto, y también de las distintas acciones comerciales que realiza.

Además de mostrar las actividades diarias con Toribio, de seis años, y Belisario, que el 20 de junio cumple dos años, la actriz suele compartir con su “comunidad” -como la llama- distintos consejos y recomendaciones que le resultan a ella. Desde las viandas y el menú que cocina para los niños hasta la forma de crianza que elige.

En tanto, muchas veces pide ayuda entre los seguidores que tienen hijos para afrontar distintas situaciones como consejos sobre determinadas situaciones. Ya sea sobre rutinas de sueño o el comportamiento escolar. Por ejemplo, recientemente contó que el mayor almueza en el comedor del colegio porque allí come alimentos más variados y que en su casa no los quiere. Entonces, Juana aprovecha dicha oportunidad para que él pruebe lo que antes se negaba. Sin embargo, Toribio ahora le pidió llevar vianda. La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto planteó esta circunstancia en su comunidad para que le den sugerencias al respecto.

Cuando interactúa a diario con sus seguidores, lo hace en medio de las distintas actividades. A la mañana temprano lleva a Toribio al colegio, al regresar muestra como Belisario va a un jardín maternal rodante dentro del barrio privado en el que vive, al que asiste con otros vecinos. Y mientras estaba publicando contenido para sus redes sociales, la actriz interrumpió porque el niño regresó a su casa.

La tierna selfie que posteó Juana Repetto con su hijo menor, Belisario

“¡Pausa! Llegó bebu”, escribió junto a una selfie con su hijo sonriendo a cámara. “En breve les muestro cómo le armé el lunch y el almuerzo de Beli”, agregó sobre la imagen en la que el niño lleva puesta una hebilla en su cabello. Algo que en lo que repararon muchos de los seguidores y se lo remarcaron a través de distintos comentarios privados. Lo que hizo que ella realizara un nuevo posteo –antes del que había prometido son respecto al menú de hijo menor-: “No jodan, maigod (queriendo escribir: “My God”, por su traducción al español “Mi Dios”)”.

Y agregó: “Le molesta el flequillo. Fue la solución más rápida y práctica que encontré”.

La respuesta de Juana Repetto ante la crítica por ponerle una hebilla a su hijo

No es la primera vez que Juana Repetto sale a responder un comentario de los llamados haters -quienes critican en las redes sociales-. En noviembre del año pasado, la actriz mostró un violento comentario que recibió de una seguidora que cuestionó el corte de cabello de Toribio. “¿Por qué ese pelo? Lo hace parecer un nene tonto. Cortale el pelo como a un pibe normal”, le escribió la usuaria por mensaje privado. Indignada, la actriz compartió el mensaje en sus historias y sumó su opinión: “Por suerte no nos preocupamos demasiado por las apariencias. Nos importa ser felices y disfrutar de la vida como lo hace mi niño en el video. Ah... y la normalidad me aburre un toque”.

En otra oportunidad, la cuestionaron por haberse tomado vacaciones con sus hijos durante el período escolar. “¿Tanto jodiste en la pandemia por las clases y ahora clavás vacaciones con niño escolarizado?”, la comentó una usuaria, refiriéndose a la pandemia y el cierre de los colegios durante esos meses. Es que Juana fue una de las famosas que más cuestionó las medidas del Gobierno en torno a la gestión de la cuarentena.

En ese entonces también salió al cruce y argumentó por qué se llevó a su hijo mayor de viaje en ese momento. “Es tan difícil de comprender la diferencia entre quitarle el derecho al niño de asistir a la escuela o hacerlo faltar una semana al jardín”, respondió contundente.

La respuesta de Juana Repetto ante un violento comentario en contra de su hijo mayor, Toribio

