Juana Repetto confesó que la maternidad condicionó su sexualidad: “Tengo la líbido en los chicos”

Juana Repetto y su familia: su marido Sebastián Graviotto y sus hijos Belisario y Toribio (Instagram)

Desde que se convirtió en madre, Juana Repetto se posicionó en las redes sociales como una referente a la hora de hablar de maternidad desde una óptica doméstica y llana, exponiendo las distintas particularidades del caso compartiendo con sus millones de seguidores su propia perspectiva.

Cada semana, la hija de Reina Reech abre una caja de preguntas y respuestas para facilitar el diálogo con quienes la siguen. Esta vez, hubo un comentario de una seguidora que la llevaron a hablar acerca de cómo lleva adelante su sexualidad con su marido Sebastián Graviotto, con quien se casó en 2020 y en el pasado mes de marzo hicieron una fiesta de boda, algo que había quedado pospuesto debido a la pandemia.

“Las relaciones en puerperio, parejas, amigas, muy difícil... Estoy estancada, solo soy mamá”, apuntó esta seguidora anónima. “Es mi primer puerperio en pareja y la verdad es que es difícil. Una tiene la líbido en los chicos, estás agotada, dormís mal y el poco tiempo que tenés lo querés usar para vos (dígase, bañarse). Ni hablar si tenemos más de un hijo”, comenzó confesando Juana, quien es madre de Toribio -hoy con 6 años de edad- y también de Belisario, nacido en 2021 a partir de su relación con Graviotto.

La respuesta de Juana Repetto acerca de su sexualidad condicionada por la maternidad

“Paciencia, amor, empatía y diálogo”, agregó Repetto a continuación, en un texto que publicó encima de una foto en la que se la ve junto a su marido, en una situación noctura. Para ella, esas serían las claves fundamentales para mantaner encendida la llama de la pasión con la pareja, pese a la crianza.

“Hay que hacerle saber al otro lo que te está pasando y en algún momento se te prende nuevamente el bichito (o no, pero en general por lo que oigo y me comparten, sí)”, cerró quien también es hija de Nicolás Repetto.

Días atrás y en otro ida y vuelta que se dio con sus seguidoras en la red social, Juana confesó que a veces siente “ira y violencia” con algunas cuestiones relativas a la maternidad. “Quedó pendiente el tema de la ira / violencia que a veces nos toma por completo en relación a la maternidad”, comenzó hablando al respecto la actriz.

Toribio y Belisario, los hijos de Juana Repetto

“El tema tiene que ver con esto de cuando uno se saca con los hijos, cuando te cuesta contener la ira que a veces te toma por completo el cuerpo, el alma y la mente”, agregó a continuación en una Instagram Story. “Muchas veces mi sensación es como que me entra un fuego que me toma el cuerpo y me cuesta mucho contenerlo, me genera como una violencia”, prosiguió al desarrollar su punto.

“Realmente me pasa eso, que hay veces que colapso totalmente y me toma por completo. Y siento por todos sus mensajes que es algo que nos pasa a la gran mayoría y que le cuesta mucho a la gente hablar. Es algo que no se habla, no se dice, no se comparte y no está bueno”, reflexionó a continuación.

“Trabajar el contener el impulso asesino que a veces me sale de adentro, como una cosa animal. Y yo trabajo un montón porque soy una convencida de que no es la forma. Pero bueno, a veces me pasa”, cerró Juana, algo compasiva con su actitud repentina.

