La furia de Juana Repetto con una seguidora que volvió a criticar a su hijo: “Frenémosla”

Juana Repetto, harta del hate que le tiran algunos seguidores

Juana Repetto se caracteriza por ser una usuaria muy activa de las redes sociales. La actriz logró crear una comunidad en la que se comunica e intercambia consejos de maternidad con sus seguidoras, además de también compartir varios momentos de la vida de sus hijos, Toribio y Belisario. Pero, como suele suceder en el mundo 2.0, no todo es color de rosas, y también recibe hate por parte de algunos internautas.

En este sentido, el mes pasado había recibido un cruel mensaje privado por parte de una folllower que criticaba el look de su hijo mayor, y que ella misma expuso en sus stories: “¿Por qué ese pelo? ¡Lo hace parecer un nene tonto! ¡Cortale el pelo como un pibe normal!”. Entonces, en aquel entonces la hija de Reina Reech reflexionó: “Por suerte no nos preocupamos demasiado por las apariencias. Nos importa ser felices y disfrutar de la vida como lo hace mi niño en el video. Ah... y la normalidad me aburre un toque”.

Lo cierto es que ahora esa misma seguidora volvió a la carga y, luego de que Juana compartiera una postal que destacaba que sus dos hijos duermen en la misma posición, la mujer le envió otro desagradable comentario, apelando a la ironía: “Oh, algo nunca visto”, le escribió. Ya muy molesta con la situación, la influencer estalló de furia: “Esta pel...que ya me había dicho que mi hijo parece tonto, me sigue rompiendo los huevos que no tengo”. Y, acto seguido, le pidió colaboración a su comunidad de Instagram: “¿Me ayudan a denunciarla? Debe tirarle m... a más gente, frenémosla”.

La fuerte respuesta de Juana Repetto a la seguidora

Por otra parte, a principios de noviembre Juana ya había sido noticia luego de expresar su preocupación por el sistema educativo. Todo surgió a raíz de que una seguidora le consultó que pasará con Toribio el año que viene. “Qué temón, fue un año de pensar mucho, de recorrer colegios, de repreguntarme una y mil veces qué tipo de educación quiero para mis hijos y todavía no tengo la certeza sinceramente. Por suerte, todo indica que vamos a poder empezar en un cole que nos gusta”, señaló en una story.

“Estoy cada vez más convencida de que el sistema tradicional educativo no va más y a su vez, no creo que me de la espalda o los recursos para encararlo de otra manera”, agregó Juana, con total sinceridad. “Todo depende de cómo lo vaya tomando Toro. Jamás permitiría que sufra o que tenga una experiencia traumática”, explicó. Además, Repetto fue consultada sobre la educación de Belisario, que tiene 1 año. Por el momento, decidió que el bebé por ahora no irá a un establecimiento, salvo que encuentre un “jardín rodante”. De esta manera, seguirá siendo cuidado en su hogar, ya sea por sus padres, sus abuelos o alguna niñera.

Por otra parte, la actriz se había quejado en sus redes porque cuando Toribio empezó el jardín dejó de comer muchos alimentos que antes ingería sin problemas. “Por suerte come mucha fruta y eso me deja más tranquila”, manifestó la actriz que se preocupa porque en su casa se mantenga un alimentación saludable. “En nuestro caso, el jardín fue una gran contra. Conoció alimentos que no conocía, muchos de sus compañeritos se alimentan a diario con galletitas dulces y comida tipo: patitas de pollo, milanesa, fideos, hamburguesa, salchichas y esas cosas. Ahora el señor quiere comer eso”, dijo.

