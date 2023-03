Juana Repetto confesó su angustia por el comportamiento de su hijo Toribio en el colegio: “No la pasa bien”

Juana Repetto y su hijo Toribio

Como es habitual, Juana Repetto abrió su corazón en sus historias de Instagram y compartió un difícil momento que atraviesa con su hijo Toribio, que comenzó el primer grado de la primaria.

La influencer que siempre busca en sus seguidores un oído, un acompañamiento, un apoyo, en cuestiones relacionadas a la maternidad, publicó una serie de historias en las que reveló su frustración por el comportamiento que tiene su hijo en esta nueva etapa escolar.

“Ustedes saben que me gusta compartirles la posta, aún cuando todo no es color de rosas. Sé que eso nos acerca y a veces nos alivia saber que no estamos solas”, empezó diciendo la esposa de Sebastián Graviotto en las historias.

Entra al colegio bien, tranquilo, fue a la casa de varios compañeritos y todo súper bien. Pero en el cole está con un comportamiento que demuestra que no estaría pasándola del todo bien, que es lo que más me preocupa”, continuó relatando la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto.

El mensaje de Juana Repetto

Según comento, a Toribio no le está resultando fácil adaptarse en la dinámica de primer grado, ni al grupo en líneas generales. “Mucho amor, paciencia, escucha, validar y laborar en casa lo que pueda”, expresó Juana, visiblemente preocupada.

En otra historia, Repetto agregó, en relación a cómo se siente ella en relación a lo que le sucede a su hijo mayor: “Mientras tanto yo… frustrada, angustiada, preocupada, ocupándome, culpándome, replanteándome”.

“Ya me equivoqué en el abordaje del tema y recapitulé, corregí. Y acá sigo pensando en recursos para acompañarlo de la mejor manera posible”, comentó para cerrar, haciendo un mea culpa.

Con el nacimiento de su primer hijo, Toribio, la vida de Repetto cambió también en las redes sociales, espacio en el que comenzó a compartir la forma en que lo criaba, y las voces a favor y en contra no tardaron en aparecer. Sin embargo, ella siempre se mostró dispuesta a contestar cada uno de los cuestionamientos, dejando bien en claro su pensamiento y cómo se manejaba en su hogar.

En diciembre pasado y luego de proponer una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, una de las que más llamó la atención es la que refiere a la forma en que cría a su hijo menor, Belisario, que tuvo con su actual pareja Sebastián Graviotto, teniendo en cuenta que tanto ella como él tiene una hija de una pareja anterior y ella decidió ser madre sola de su primogénito.

“No me gusta la forma de paternar de mi pareja, no abre la cabeza, ¿cómo congeniar?”, fue una de las preguntas recibidas y que Juana decidió responder en forma pública. “Es dificilísimo”, se sinceró, ya que “nosotros que venimos de crianzas absolutamente opuestas con nuestros hijos anteriores lo tenemos que laburar un montón. Cuesta”, admitió.

Sobre la crianza de su primer hijo, Juana afirmó que “en nuestro caso el jardín fue una gran contra. Conoció alimentos que no conocía, muchos de sus compañeritos se alimentan a diario con galletitas dulces y comida tipo: patitas de pollo, milanesa, fideos, hamburguesa, salchichas y esas cosas. Ahora el señor quiere comer eso”, dijo.

El problema de la alimentación fuera del hogar llevó a que madre e hijo deban llegar a un acuerdo mediante el cual los viernes de almuerza “alguna de sus comidas favoritas”. Para ello, sugirió unas patitas caseras de pollito de granja rebozado. “En el cole de Toro cada uno se lleva su vianda. Por lo que, a pesar de que el colegio sugiere que envíen comida saludable, cada madre le manda lo que quiere”, despotricó.

