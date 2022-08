Juana Repetto llevó de vacaciones a sus hijos en época de clases y se cruzó con quienes la juzgaron

Juana Repetto Y Reina Reech

Juana Repetto se fue de vacaciones con su marido, el actor Sebastián Graviotto, y sus dos hijos, Toribio y Belisario. Allí se encontraron su su mamá, Reina Reech, quien quiso pasar tiempo en la playa con sus nietos. Entonces, las redes de ambas mujeres se llenaron de postales familiares, descansando y tomando sol. La actriz además y fiel a su estilo, comenzó a dar consejos sobre cómo convivir con chicos en la playa y armó varias encuestas para que las otras mujeres que la siguen, aporten opiniones al respecto.

Muchas personas participaron dando sus puntos de vista y pronto también, llegaron las críticas cuestionándola por haberse llevado de viaje a sus chicos en época de clases. “¿Tanto jodiste en la pandemia por las clases y ahora clavás vacaciones con niño escolarizado?”, la comentó una usuaria, refiriéndose a la pandemia y el cierre de los colegios durante esos meses. Es que Juana fue una de las famosas que más cuestionó las medidas del gobierno en torno a la gestión de la cuarentena.

Las historias de Juana interactuando con sus seguidoras (Instagram)

Pronto, y como acostumbra, la actriz salió al cruce y argumentó por qué se llevó a su hijo mayor de viaje ahora y no en vacaciones de invierno. “Es tan difícil de comprender la diferencia entre quitarle el derecho al niño de asistir a la escuela o hacerlo faltar una semana al jardín”, respondió contundente.

La tierna postal de Belisario durmiendo la siesta que posteó Juana

Y se despidió abriendo una encuesta, para saber si sus demás seguidores también pensaban que ella había actuado mal. ¿El resultado? El 70 por ciento apoyó a Juana, mientras que el 30 a la persona que la cuestionó.

Reina Reech se sumó a las vacaciones familiares (@reynareechok)

No es la primera vez que la influencer se enfrenta con quienes la critican. Hace algunas semanas, expuso a una persona que habló mal de ella compartiendo una imagen de sus hijos. El conflicto surgió por una serie de fotos donde se la ve amamantando a su primogénito, Toribio, de cinco años, y al pequeño Belisario, que cumplió su primer año en junio. Entonces, la seguidora publicó una captura de la publicación y escribió en sus historias: “6 años tiene el lactante. Internen a esta demente”, y como si esa afirmación no fuese suficiente, también etiquetó a Juana, para que estuviera enterada de su opinión con sus propios ojos.

La tajante respuesta no tardó en llegar: a través de sus stories, la actriz le contestó con un reclamo público. “Esta mujer que dice que me tienen que internar por darle teta a mi hijo de 3 años (todavía no tiene 6 y ya no toma teta pero podría, ¿y qué?)”, cuestionó, haciendo referencia al tiempo del que datan las imágenes que compartió. Y explicó el motivo por el que tuvo que replicar el posteo dos veces: “Para los que no entienden, me refiero a esta historia que había subido antes de la de la anterior, pero como la mujer que la había subido la borró, se borró de mis historias también”.

Hace unos días, la actriz cruzó a una seguidora que la llamó "demente" en las redes sociales

“Pidan ayudan, consulten, porque la teta se da hasta que el día que así se decida. ¡Por lactancias libres!”, escribió además en su respuesta y acompañando la Semana Mundial de la Lactancia Materna -que se celebra la primera de agosto-. Frontal y siempre polémica, la hija de Reina Reech propone dar batalla a quienes entren a sus redes sociales a atacarla.

