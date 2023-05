Luciana Salazar mostró cómo era el tierno vínculo de su amigo Raúl Sotelo con su hija

Luciana Salazar mostró el vínculo de Raúl Sotelo con su hija (Video: Instagram)

La noticia la sorprendió en la noche del lunes y, en medio del shock, Luciana Salazar no tuvo mejor idea que escribir un tuit que revolucionó al mundo del espectáculo. “Mataron a mi mejor amigo, no lo puedo creer, hijos de re mil puta”, escribió la actriz en su desesperación. Pero nadie sabía a quién se refería y ella no atendía los llamados de la prensa. Hasta que, minutos más tarde, Teleshow pudo confirmar que estaba hablando del peluquero Raúl Sotelo, a quien acababan de encontrar sin vida en su departamento de Palermo.

La ex de Martín Redrado lo había conocido hacia varios años a través de la estilista Sandra Dillon y, a partir de ese momento, los tres se habían vuelto inseparables. “¡Estamos deshechas, era nuestro mejor amigo de toda la vida! Nos amábamos. No hubo violencia ni nada, él se venía sintiendo mal. Tengo una tristeza extrema”, le contó a este medio la mujer, que se encontraba en permanente diálogo con Salazar mientras el socio de Sotelo y su familia acompañaban a la policía a hacer las pericias correspondientes.

La despedida de Luciana Salazar a Raúl Sotelo en Instagram

El hombre no había contestado los mensajes de sus seres queridos desde el día sábado y, por ese motivo, habían ingresado a su domicilio donde lo encontraron muerto. Pero, tras su primera reacción, Luciana decidió borrar el tuit que daba a entender que se trataba de un asesinato y compartió una foto junto a Sotelo en sus historias de Instagram, donde lo despidió diciendo: “Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar, estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue parte de mi vida”.

Sus sentidas palabras hacían referencia a la relación que tenía con Sotelo, a quien podía verse en cada una de las reuniones y festejos que realizaba y quien había generado un tierno vínculo con su hija Matilda desde su nacimiento. De hecho, así lo reflejó Salazar en un video que compartió este martes con sus seguidores, en el que se puede ver al estilista dialogando con la niña junto a la casita infantil que tiene montada en el jardín de su casa.

El sentido posteo de Luciana Salazar para su amigo Raúl Sotelo

Luego, en un posteo, Luciana compartió fotos de su amigo en distintas etapas del crecimiento de la nena y escribió: “No puedo poner en palabras el dolor que siento. Con vos se fue parte de mi vida. Como voy a poder soportar no verte ni hablarte más. Personas como vos son las que hacían de este un mundo mejor. Mi amado Ra, ese joven humilde que arrancó limpiando una peluquería y llegó a tener una cadena de barberías, siempre superándote y demostrando que todo con esfuerzo se puede. Generoso, con una sonrisa y un corazón inigualable. Dueño de mi admiración más profunda y de mi confianza”.

Y siguió expresando su desconsuelo. “Como voy a extrañar esas carcajadas que me hacían doler hasta la panza y esas charlas de amigos entrañables. Conocías a la perfección mi corazón y lograbas sacar lo mejor de mí, todo el tiempo. Nada será igual sin vos. Hasta siempre amigo, volá alto como siempre hiciste. Ya nos volveremos a ver algún día”.

Cabe señalar que Sotelo, de 44 años de edad, era el dueño de la barbería Bacán, inaugurada en 2015, que contaba con sucursales en Recoleta, Villa Urquiza, Belgrano, Coronel Díaz, Del Viso, Tribunales, Asunción, Palermo, Mataderos, Villa del Parque, Pilar, Villa Crespo y Gorostiaga. Además, tenía una peluquería que llevaba su nombre, Charles Raúl, y estaba ubicada sobre la calle Gorostiaga al 2000. Los resultados preliminares de la autopsia que se le realizó para determinar las causales de muerte marcaron una “congestión y edema pulmonar, hemorragia pulmonar y cardiopatía hipertrófica y dilatada”.

