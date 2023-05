La viuda del papá de Leticia Brédice cargó contra la actriz y su familia: “Hicieron un boquete para robarme”

Polémicas declaraciones de Susana, viuda del papá de Leticia Brédice

Se viven momentos de gran tensión entre la familia de Leticia Brédice y Susana, viuda de Franco Brédice, papá de la actriz. Este martes en A la tarde (América), la mujer contó que los sobrinos de la intérprete de éxitos como Cenizas del Paraíso o Locas de amor, hicieron un boquete en su casa para robarle.

Brédice padre formó una familia con Susana durante 24 años y tuvieron una hija llamada Francesca. Pero en las últimas semanas, la viuda denunció que los hijos de Marisa Brédice -hermana mayor de la actriz- le habían robado pertenencias de quien fuera su pareja.

“Cuando comencé la relación con él, era solo de amor. No quería nada de mi marido. Así que la casa que está, no es mía. Fue de mi marido. Eso no me pertenece a mí. Tampoco quiero nada de eso”, comenzó contando la mujer en el programa de Karina Mazzocco y haciendo referencia a la mala relación que hubo entre ella y Franco con sus familiares y también al hogar en el que vivían. Luego, el cronista del ciclo le apuntó que a su hija Francesca sí le corresponde su parte de la casa y la mujer contestó: “Por lógica es la hija de mi marido. A ella sí le corresponde”.

“Tu hija es menor y vos tenés que vivir en esa casa”, insistió el movilero. “Ella es menor y yo tengo que velar por el bien de ella, por ahora, no puedo vivir en esa casa. Está alquilada”, le contestó Susana.

El descargo de Leticia Brédice tras la denuncia de la pareja de Franco, su papá

En esa casa hubo un problema con los nietos de Franco que viven abajo. Hace un año y medio que nosotros nos fuimos de esa casa y para que nadie la usurpe, mi marido la alquiló. Con ese alquiler pagamos el lugar donde vivo yo”, explicó Susana acerca de los motivos por los cuales Franco y ella se fueron de esa casa antes del fallecimiento de Brédice.

Y también amplió acerca de la mala relación que tuvo con los nietos de su marido. “Empezaron con que nos tiraban tierra, cosas... Hasta que un día uno de ellos nos entró a robar. Hizo un boquete en la pared cuando no estábamos. Primero nos rompen un ventanal de la habitación y después nos entran a robar. Yo lo he denunciado por violencia de género también. Uno debe tener 40 y el otro debe tener unos 36. Son los hijos de Marisa Brédice”, contó.

“Por eso mi marido estaba muy dolido con ellas y él nunca hubiese esperado que su nieto le haya hecho eso. A pesar de que él los salvó, los trajo de Brasil y les dio de comer”, indicó la mujer. Por último, el cronista le preguntó si la “mala sangre” que se hizo por este conflicto familiar le influyó en el infarto que sufrió. “Pienso que un poco sí”, cerró.

Susana, viuda de Franco Brédice, padre de la actriz

Tras este testimonio, la panelista Claudia Medic expuso un descargo realizado por Leticia Brédice. “Mi papá es enorme, es inmenso. En mi corazón no hay crítica. Tan solo pido respeto por un italiano que a sus diez años tomó un barco y vino a la Argentina con diez hermanos”, concluyó la actriz.

