Yanina Latorre criticó duramente a Alfa por su higiene: “Tiene aliento a ajo”

Yanina Latorre criticó a Alfa de Gran Hermano por su higiene

Fiel a su estilo sin filtros, Yanina Latorre criticó con dureza a Walter Alfa Santiago, exparticipante de la última edición realizada en la Argentina de Gran Hermano. Dentro de los concursantes del reality show emitido por Telefe, el sexagenario ganó relevancia por su estilo poco deconstruido, desenfadado y tajante, lo que le valió tanto adhesiones como rechazos.

Así las cosas, en su programa de radio que conduce en El Observador FM 107.9, Latorre fue categórica acerca de un aspecto íntimo del hombre. “Yo reconozco que Alfa, cuando empezó Gran Hermano 2022, me caía simpático, pero ya no lo soporto”, comenzó diciendo la también panelista de LAM (América).

“Es muy pesado”, acotó el periodista Gustavo Noriega, quien es columnista del programa de Yanina. “No, no... ¡Que viejo pesado!”, insistió la conductora antes de ir por más y lapidar al ex “hermanito”. “Además, tiene mal aliento... Ya lo dije muchas veces, pero lo voy a seguir diciendo. ¡Muy fuerte el aliento! Te juro... Tiene aliento a ajo. Cuando te saluda, te voltea”, definió Latorre.

“Bueno, es saludable el ajo”, añadió Diego Latorre, marido de Yanina y también integrante del programa los días lunes. “Sí, saludable, pero no para el que está hablando”, retrucó la conductora.

Por otro lado, Yanina señaló que le molesta que Alfa entre en confianza muy rápido. “Él es amigo de todo el mundo. El otro día lo vio a Diego y le dijo: ‘Dieguito... vayamos al barco’. ¡Insoportable!”, cerró con su diatriba contra Santiago.

Días atrás, Alfa había quedado bajo la lupa de Luis Ventura al confirmarse que el ex Gran Hermano fue confirmado para ser parte de Polémica en el Bar, ciclo que debutará este lunes con la conducción Marcela Tinayre por el aire América.

Luis Ventura analizó la TV argentina y disparó contra Alfa (Video: LAM)

“La patria panelista te llena la TV, gente que tira comentarios sin ningún análisis del medio, algo que un periodista no lo haría. Es menoscabar el trabajo de los que se preparan. No es alegremente levantar el dedo y decir cualquier cosa. Hoy cualquier boludo que sale de un reality show, aparece con el dedito en un panel, sin ninguna preparación, sin nada de nada”, dijo Ventura de manera genérica en una entrevista con LAM, sin hacer nombres.

Pero al escuchar sus palabras, el cronista del programa que conduce Ángel de Brito por América, le preguntó: “¿Hablás de Alfa?”. A lo que Ventura contestó irónico: “No sé quién es Alfa, ni qué hace”. “Alfa va a estar en Polémica en el bar”, le señaló el movilero. “Vamos a ver si tiene huevos para bancar. Acá no se trata de levantar el dedito y decir pelotudeces”, dijo Luis, indignado por la convocatoria del exparticipante del reality de Telefe.

“Es por el crecimiento de la patria panelista. La patria panelista te llena de gente que alegremente te tira cualquier comentario sin ningún análisis del medio y un montón de cosas que un periodista no lo haría. Es menoscabar el trabajo de los que se preparan, el trabajo de los que quieren, el trabajo de los que crean. No es alegre levantar el dedo y decir cualquier imbecilidad que se le ocurre a cualquiera inventando palabras que no existen. A mí me pones un panelista y le paso con un tractor por la espalda, ¿entendés? ¿Sabés por qué? Porque yo tengo una preparación, como la tienen algunos periodistas y colegas que yo respeto y que yo quiero, pero que son los menos”, cerró Ventura.

