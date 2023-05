Diego Torres anunció un show en Buenos Aires: cuándo y dónde conseguir las entradas

Diego Torres - Parece mentira

Diego Torres, el popular cantante, cerrará el 2023 con un show especial el próximo 2 de diciembre a las 20:00 en el Movistar Arena. De esta manera, el artista volverá a cantar en Buenos Aires, luego de haberse llevado la ovación total del público en Lollapalooza Argentina y las giras que llevó a cabo por Latinoamérica y los Estados Unidos.

Las entradas podrán adquirirse primero en una instancia de preventa exclusiva para clientes Santander American Express a partir del martes 30 de mayo, a las 10 de la mañana, por 48 horas o hasta agotar stock (lo que suceda primero) para luego dar lugar a la venta general. En ambos casos, habrá hasta 3 cuotas sin interés y la única plataforma de ventas será a través de www.movistararena.com.ar.

En una entrevista con Teleshow, el músico había revelado cómo estaba viviendo este año: “Por suerte el tiempo ayuda a ordenar. Uno también tiene que ayudar al tiempo: no podés dejar la vida en manos del tiempo y que el tiempo te organice y te solucione todo. Y ahí es donde el tiempo te trae a lo mejor respuestas que antes no tenías. Volver a recuperar las alas en mi caso porque soy un viajante, amo que mi vida sea eso y tener un horizonte amplio que me permita ver diferentes realidades en diferentes países. Tener público que te quiere en diferentes lugares. Tener grandes amigos en cada lugar. Todo eso a mí me ha significado una experiencia y una visión un poco más amplia de este mundo”.

Diego Torres

También se refirió al lanzamiento de “Parece mentira”, su último corte en el que habla de aceptar con amor el final de las relaciones, como lo que ocurrió con su separación de la modelo Débora Bello. “Es una canción especial. Una canción que escribí desde el lugar de las relaciones humanas. Cómo uno termina una relación y desde qué lugar querés terminar. Sobre todo cuando tenés buenas intenciones, cuando aceptás que a lo mejor una relación no funciona. Cuando aceptás que es posible por un lado terminarla y tener una relación afectiva desde otro lugar…”, explicó a corazón abierto.

Desde sus inicios hace tres décadas, Diego Torres ha logrado que sus canciones se conviertan en clásicos que tocan el corazón de multitudes. De esta manera, el cantante se ha ganado el corazón del público a través de sus shows en momentos inolvidables en los que distintas generaciones se unen en un mismo sentimiento.

El multifacético artista de hits como Color Esperanza, Penélope, Tratar de Estar Mejor y Un Poquito es una de las voces más reconocidas de la Argentina y tiene reconocimiento en el mundo entero. Es que ha logrado una interesante carrera y tuvo incursiones en los géneros más diversos y colaboraciones con grandes figuras del panorama internacional como Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Julieta Venegas y Carlos Vives.

Cabe recordar que Diego ha tenido un 2022 muy fructífero en el que presentó su último disco Atlántico a Pie en una gira internacional que incluyó cuatro teatros Gran Rex con entradas agotadas. Ahora hay una gran expectativa para este show espectacular en el que el artista repasará todos sus clásicos y hits en el Movistar Arena.

Los precios de las entradas para el show de Diego Torres

