Quiénes fueron las primeras dos participantes eliminadas de Pasaplatos Famosos

Teresa Calandra y Evelyn Scheidl quedaron eliminadas de Pasaplatos Famosos

Pasaplatos Famosos (El Trece) sigue su marcha y este jueves hubo una doble eliminación que se cargó a dos participantes del reality show que está condiciendo Paula Chaves. Se trata de las históricas exmodelos Teresa Calandra y Evelyn Scheidl, que además de participar juntas son amigas.

Tras una cuenta regresiva, los jurados Juan Gaffuri y Pablo Massey no aceptaron el plato de Scheidl, dando la pauta de que se quedaba fuera del juego. “Tu plato fue devuelto”, dijo la conductora mientras la preparación volvía y la cara de la participante se llenaba de pena. “Tenemos otra eliminada”, agregó Chaves mientras se cerraba el pasaplatos. “Otra eliminada...”, repitió la participante mientras se lamentaba.

Evelyn Scheidl quedó eliminadaa de Pasaplatos Famosos

“Qué va a ser, una lástima... Pero igual la oportunidad de haber estado acá, está buenísima, es divertido estar acá, con este grupo maravilloso... Una conoce gente nueva, se aprende, porque son cocinas diferentes a lo que hacemos normalmente en nuestras casas para nuestras familias”, dijo Evelyn. Y mientras sus compañeros la aplaudían por el esfuerzo, ella avisó: “Yo la pasé bien. Y además me pienso quedar y pienso ayudar a los que están cocinando”.

Un rato después, Gaffuri y Massey prosiguieron con las evaluaciones y optaron por devolver el plato de Teresa Calandra. “Ay, Tere. Tu plato fue devuelto...”, le dijo Chaves. “Estaba un poquito picante”, dijo Calandra pensando en una posible razón por la cual fue bochada por los jueces. Sin embargo, lejos de lamentarse demasiado, se fundió en un abrazo con Evelyn. “Ay, nos vamos juntas”, le dijo a su amiga. “Teresa y Evelyn eliminadas de Pasaplatos Famosos, ambas amigas”, resumió Paula.

Teresa Calandra también quedó afuera de la competencia en Pasaplatos Famosos

El miércoles pasado, en el mismo reality se vivió un momento de alegría y de gran emoción luego de que Juan Gaffuri eligiera a Gabriel Oliveri para que sea parte de su equipo. Ocurrió después de haberse deleitado con su plato de ñoquis a la boloñesa y, ante la situación, el participante no pudo evitar quebrarse en llanto.

Ante el aliento de sus compañeros y de Paula Chaves, conductora de este ciclo especial, el relacionista público se confesó: “Yo soy una persona que trabajo de estar bien y siempre trato de estar bien. Hace un mes y medio me pasó algo horrible y, en vez de quedarme en casa, cuando me dijeron de este programa me vine para acá porque si no era quedarme y que me chupe la cama y la depresión. Así que este programa a mí me salvó”.

El desconsolado llanto de Gabriel Oliveri en Pasaplatos Famosos al recordar a su madre

“Cuando uno trabaja de relaciones públicas, trata de estar bien porque los que pueden estar mal son los clientes, así que yo trato de darle lo mejor a la gente, pero estoy pasando un momento súper difícil”, agregó Oliveri a continuación.

“Esto se lo quiero dedicar a la persona más importante que tuve en mi vida que es mi mamá, Carmen, que partió. Mi papá tenía un almacén en el interior y ella 11.30 se iba a cocinar”, dijo a corazón abierto. “Y como tantas mujeres, trataba de conformar a los hijos todos los días que siempre preguntaban: ‘¿Qué hiciste hoy?’. Y ella siempre trataba de hacer comida rica para todos. Cocinar, cocinaba solamente Carmen, era la única”, cerró Gabriel, visiblemente emocionado y mientras era consolado por sus compañeros de ciclo.

