Violeta Urtizberea recordó cuando un mono le mordió la cara durante un rodaje y terminó en el hospital

Violeta Urtizberea contó que un mono le mordió la cara durante un rodaje y terminó en el hospital

En una conversación muy distendida con Fernando Dente, Violeta Urtizberea recordó una cruda historia que le ocurrió durante el rodaje de una serie y que terminó con ella hospitalizada luego de haber sido agredida por un mono.

El desesperante momento ocurrió durante el rodaje de la tira Enséñame a vivir, emitida por El Trece y en la que la hija de Mex Urtizberea encarnaba a Asaí, una chica que había crecido en la selva junto a un gorila. La actriz recordó este singular papel en Noche al Dente (América) para darle contexto a la tremenda anécdota. “Hacía de una chica a la que habían criado los monos. Por eso tuve que tener una relación con un gorila y generar un vínculo con él”, comenzó contando.

“Todo lo que está contando es real”, aportó Dente, quien también fue parte de aquella ficción. Y la actriz explicó que para lograr eso, debió instalarse en Junín, ciudad en la que grababan las escenas con el animal y para tener en la previa un intercambio con él. “Teníamos que generar un vínculo. Sabía hacer un montón de cosas, cebaba mate, todo. Le habían enseñado a hacer varias cosas porque era un gorila actor. Partíamos de la base que yo tenía miedo y terror”, explicó Violeta, quien actualmente está en pareja con el músico cordobés Juan Ingaramo.

Urtizberea recordó que, como el personaje que encarnaba en la serie era “bichero”, debía generar vínculos con otros animales además del gorila, el cual era clave en la trama. “Me ponen a un monito chiquito, está todo bien, pensé. Era el que tenía Raúl Portal, ¿viste? Yo dije: ‘No va a pasar nada’”, analizó en aquel momento.

Con el mono tenía que grabar una escena en la que ella tenía que gesticular hacia el animal y también decirle: “¡Qué hermoso! Estoy contenta”. Sin embargo, algo no salió bien y la reacción del primate fue morderle el rostro a la actriz. “Primero me reí y después lloré. Me daba vergüenza llorar, pero me asusté, porque fue una mordida filosa. Tuve que ir al hospital a darme la antitetánica y decir: ‘Hola, me mordió un mono, en la cara’. ‘¿Qué estabas haciendo?’”, recordó entre risas.

Por otra parte, Violeta recordó que tuvo que cortar la escena, lógicamente, pero que al otro día tenían que seguir trabajando porque había que continuar con la ficción. “Después tuvimos que seguir la escena. La hicimos al otro día y obviamente no lo agarré al mono, la hice de lejos. No podíamos hacerla porque llorábamos de risa”, cerró.

Enséñame a vivir fue una comedia en formato de tira diaria que se emitió por la pantalla de El Trece en el año 2009. Fue producida por Polka y solo duró una temporada. Además de Urtizberea, de aquel elenco también formaron parte Pablo Rago, Felipe Colombo, Jorge Suárez, Patricia Echegoyen, Pepe Monje, Agustina Lecouna y Laura Azcurra, entre otros.

La historia comenzaba con un hecho ocurrido en las vacaciones de la familia Fernández Salguero, un matrimonio millonario y su pequeña hija, Clodine. La vuelta a Buenos Aires se convierte en tragedia cuando el jet en el que viajaba la familia, junto a sus sirvientes –el matrimonio Benítez y su pequeña hijita–, sufre un desperfecto técnico y se estrella en medio de la selva. Los únicos sobrevivientes son los sirvientes y las dos pequeñas niñas.

