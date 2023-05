Alberto Martin reveló que estuvo en pareja con hombres antes de casarse con su exmujer: “¿Por qué ocultarlo?”

Alberto Martin: "Tuve relaciones homosexuales" (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

“La comunidad gay tuvo mucho que ver en los comienzos de mi carrera, porque he tenido grandes amigos, he tenido amores también”, dijo Alberto Martin este miércoles en diálogo con Carmen Barbieri cuando fue como invitado a cocinar a Mañanísima, su programa de Ciudad Magazine. La conductora, que tiene un excelente vínculo de amistad con el actor, decidió continuar la charla y le siguió preguntando, pero antes hizo una salvedad. “Eso es serio, eh”, advirtió a su producción y a los televidentes.

Aunque el artista ya lo había dicho, ella repreguntó: “¿Has tenido amores gays?”. La respuesta fue afirmativa, de igual forma que lo acababa de contar, y la conductora destacó el gesto en vivo. “¡Ay, qué placer, Alberto, que lo digas!”, comentó quien más tarde revelaría que ella ya lo sabía y él agregaría que en el medio se conocía información sobre la intimidad entre sus colegas, pero que nadie lo hacía público.

“¿Por qué no lo voy a decir? Es mi intimidad, pero de alguna manera es reconocer cuando alguien hizo algo en la vida por uno. Uno tiene que reconocerlo. ¿Por qué no lo voy a reconocer? Pobre aquel que no dice las cosas”, reflexionó Alberto, que quedó viudo en junio de 2018, después de 47 años de matrimonio con Marta, a quien el actor acompañó durante los últimos 10 con esclerosis lateral amiotrófica.

Carmen Barbieri y Alberto Martín

“Vos quisiste mucho a un actor que yo amo, que es Raúl Rossi”, siguió Carmen y su invitado asintió y agregó: “Muchísimo. Era un ser espléndido. Muy querido con una familia hermosa, un grupo de gente hermosa a su alrededor que lo acompañó, y la persona que lo acompañó hasta sus últimos momentos fue el señor (Alejandro) Romay. Siempre estaba”.

Luego, Carmen y Alberto se dieron un beso en la boca, se abrazaron y la conductora quiso saber más sobre sus vínculos antes de conocer a su esposa.

—¿Tuviste relación homosexual?

—Sí.

—¿Cuántas?

—No sé, no me puedo acordar, era muy travieso.

—¿Pero largas? ¿Alguna que duró más de un año?

—Sí, claro. Mucho.

“¡Guau! Te quiero, Alberto, cada vez más”, le dijo Carmen Barbieri al actor y destacó que a sus casi 80 años -”falta un “cachito”, dijo Martin- tenga “la cabeza abierta”. “Tenemos que aprender de él”, comentó la conductora mientras regresaba a charlar con sus panelistas, Sebastián Pampito Perello y Estefi Berardi. “Hoy no es tan importante ni ser varón ni ser mujer, lo importante es decir, expresarlo”, agregó el actor desde la cocina del estudio.

En tanto, dijo que “jamás” se había ocultado cuando mantuvo aquellas relaciones. “Vengo de José León Suárez, un barrio donde de pronto podía haber una cantidad de pruritos, pero siempre fui un tipo muy libre, no me preocupé por lo que pensaban”. Y siguió: “No sé si mis hijos lo saben y si no lo saben lo intuyen. Tienen un padre muy amplio, no me preocupa lo que piensen, es lo que siento y soy capaz de sentir”.

Por su parte, dijo que su esposa Marta sí estaba al tanto. “¿Cómo no voy a charlar este tipo de cosas?”, respondió a los panelistas ante la consulta y aseguró: “Ustedes son muy jóvenes pero con Carmen, las cosas en nuestro medio.. era todo muy público”.

