Fuerte apoyo de Alberto Martín a Adrián Suar: “Los actores no nos podemos olvidar lo que hizo por nosotros que prácticamente estábamos en el geriátrico"

Alberto Martín: “Los actores no nos podemos olvidar lo que hizo Adrián Suar por nosotros"

“Hoy Pol-ka está cerrada. Muchas de las cosas de la productora están en stand by. Mi situación es parecida a la de muchas muchas empresas en la Argentina que están cerradas. Tengo el desafío de ver cómo me reinvento”, había reconocido Adrián Suar en medio de la pandemia de coronavirus que provocó una profunda crisis en su productora.

Sin embargo, hubo varios actores que se dividieron a la hora de reconocer el trabajo que hizo Pol-ka a lo largo de sus 26 años de vida. En este marco, el actor Alberto Martín se diferenció de muchos de sus colegas que cuestionaron el proceder de Suar, que envuelto en el peor momento económico de su empresa decidió no continuar produciendo por el momento.

“Los argentinos no tenemos memoria y esta es una prueba bien clara. Los actores no podemos olvidar lo que hizo Adrián Suar por muchos de nosotros que prácticamente estábamos en el geriátrico”, comenzó diciendo Martín en una entrevista con Jorge Rial en Intrusos. “Suar sacó a un montón de gente a la que me incluyo que no estábamos trabajando, que habíamos dejado de pronto de ser galanes o comediantes”, agregó con énfasis sorprendido por la actitud de muchos de sus colegas.

“Hoy Pol-ka está cerrada. Muchas de las cosas de la productora están en stand by", había señalado Adrián Suar en una reciente entrevista con Diego Leuco en TN

“De la noche a la mañana armó elencos muy importantes. Entonces este tipo de cosas hay que recordarlo, no podemos pasar por arriba. Desde lo personal, Suar se portó muy bien durante los 10 años en que mi esposa no estaba bien y que luego lamentablemente falleció”, reconoció el actor que en su paso por Pol-Ka participó en ciclos como El sodero de mi vida y Los secretos de papá, entre otros.

“El artista no puede olvidarse de un tipo que realmente ha empezado con Poliladron, ayudado por ese entonces quien era su esposa (Araceli González). No nos podemos olvidar todo lo que hizo por la industria de la televisión, el cine y por las producciones que realizó en el teatro. No podemos tirar todo eso por la basura”, aseveró. “Tenemos que ser respetuoso por un tipo que ha hecho tanto por la industria del espectáculo”, reconoció un poco enojado por cómo muchos artistas no salieron a respaldar al productor y empresario en este momento crítico.

“Me parece que muchos actores que tendrían que estar agradecidos y poner la cara porque él -por Suar-los llamó cuando no estaban haciendo cosas. Con muchos actores fue reincidentes a lo que les dio papeles chicos y grandes en tiras y unitarios. A mi me parece que no se puede no ser agradecido por alguien que ha hecho tanto”, insistió Martín.

Consultado sobre por qué parte del medio no apoya en este momento a Adrián Suar, Alberto Martín señaló: “Me da sensación que son por algunas cosas personales, otros no se han sentido conforme y el resto se habrán sentidos traicionados por algunos hechos, pero eso no nos autoriza a no tener memoria por la gente que ha hecho algo por nuestra industria, siento que eso está mal”.

El año pasado, Pol-Ka cumplió 25 años, la productora más importante del país celebró sus bodas de plata en los mismos estudios Baires, de Don Torcuato, donde se realizaban a diario las ficciones que eligieron los argentinos noche tras noche. En esa oportunidad, Alberto Martín pasaba un momento difícil en lo personal y no asistió al festejo. “Esa noche había colegas que buscaban sacarse fotos con Adrián Suar, y ahora... ¿esa gente no puede bancarlo?”, se preguntó.

