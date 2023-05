Pampita contó el trasfondo de la pelea con Mar Tarrés: “No tiene códigos”

Pampita conto el trasfondo de la pelea con Mar Tarrés (Video: “LAM”, América)

“Sí, me enojé. No me gustan ciertas cosas. Ya saben cómo soy: soy muy transparente con eso”, dijo sin dudar Carolina Pampita Ardohain cuando fue consultada sobre el cruce que mantuvo con Mar Tarrés, quien buscó al publicar una conversación privada que mantuvieron por redes sociales por una cruza solidaria.

La influencer cordobesa le pidió que firmara una petición para un hospital veterinario público, la conductora le explicó que no podía y se desató el escándalo. “No me gusta que no acepte un no como respuesta. Uno pregunta algo y el otro tiene derecho a decir sí o no, si puede o no puede. Yo contesté que no podía y me pareció suficiente”, dijo la esposa de Roberto García Moritán en LAM.

Por su parte, explicó por qué no se involucra en las causas que no organiza ella: “Todos los días me invitan a poner firmas en miles de cosas y yo no soy de poner la firma así tan a la ligera, me gusta investigar, ver de qué se trata. Tiene que ser una causa a la que le voy a tiempo, atención, que puedo saber que las cosas son de cierta manera, como a mí me gusta que sean. No es algo que hago a la ligera -reiteró-, de un momento para el otro. En general, no pongo mi firma en casi nada porque yo tengo mis propias causas que llevo adelante y pongo la energía en eso también”.

“Uno elige en qué quiere participar y en qué no. Alguien pregunta, el otro dice sí o no. Yo cuando organizo una gala solidaria llamo a todos los que no conozco y a los que no también. Muchísima gente, te diría más de la mitad, te dicen que no, y para mí es suficiente, no se me ocurre pedir explicaciones. Me dicen ‘no puedo’ y está todo bien. Uno no obliga a la gente a hacer cosas, no va por ese lado. Es no tener códigos hacer algo así”, continuó Pampita expresando su enojo con Mar Tarrés por haber publicado la conversación privada que tuvieron por Instagram, y por haberla criticado.

Además, la modelo contó que al ver la actitud de la cordobesa, se volvió a comunicar por privado pero al no tener respuesta, decidió responderle públicamente, de igual que había sido atacada ella anteriormente. “Le escribí rápido a ella. Le dije: ‘No tenés códigos, ¿qué es esto? No entiendo nada’. Cuando vi que lo dejó, le contesté por su Instagram. Me parecía raro porque llamó a un montón de famosos que le clavaron el visto, yo fui la única que respondió y después, cuando pasaron las horas, los famosos me dijeron ‘¿no la conocés a esta chica? ¿para qué le respondiste?’. Caí como una ilusa. ¿Para qué le respondí? Eso es para aparecer en todas partes, si no, no se entiende para qué haría una cosa así”, continuó.

“No se hace eso. No se sube algo privado. Yo le contesté apenas me escribió. Le dije que no podía, suficiente con eso. No puedo firmar cualquier cosa que no sé. No firmo algo que después no puedo hacer un seguimiento, si la gente dona (saber) a dónde va esa plata. No me gusta que esté metida mi firma en algo que después no puedo controlar”, volvió a explicar la conductora y lamentó que luego de no obtener respuesta por parte de Mar, vio el escrache en las redes sociales.

Por último, Pampita destacó lo positivo de su experiencia. “Cosas que pasan, sirven de lecciones. La próxima voy a clavar el visto, como hacen otros famosos”, se adelantó ante cualquier posible pedido.

