Mar Tarrés abandonó un móvil con Pamela David tras la pelea en redes que tuvo con Pampita

La pelea menos pensaba la expuso este jueves Mar Tarrés cuando compartió un pedido que le había hecho a Pampita de manera privada. En la conversación que tuvieron a través de mensajes directos de Instagram, se puede ver como Mar le había pedido a Pampita si podía colaborar con una junta de firmas que estaba llevando adelante para una causa. “Caro, ¿podés firmar nada más por un hospital público veterinario ya?”, le pidió Tarrés, pero la actual mujer de Roberto García Moritán se negó de manera tajante. “Hola, Mar. No puedo. ¡Beso!”, le respondió a la petición.

Ese intercambio llevó a que Mar, no sólo exponga el mensaje, sino que cuestione a la conductora por negarse a su pedido. Tras el feroz ida y vuelta que tuvieron en las redes, Tarrés le dio una nota a Pamela David este viernes en Desayuno Americano para hablar del tema, pero un nuevo escándalo la tuvo como protagonista cuando abandonó el móvil en vivo.

“Yo lo que sentí fue una forreada. Por eso me enojé con Pampita. Después le pedí disculpas por exponerla porque no correspondía”, admitió la influencer respecto a su cruce con la modelo. “Hace años que soy proteccionista y tenemos el sueño de tener un hospital público veterinario. Entonces yo se que la gente no está obligada a firmar, eso está claro, pero cada persona que te da vuelta la cara y te dice que no la sentimos cómplice de todo el sufrimiento que pasan los animales”, agregó de diálogo con el programa de América.

Al escuchar sus declaraciones, la conductora Pamela David le cuestionó su actitud contra Pampita: “Yo no soy proteccionista, pero cuido a los animales de otra manera. Y no por eso ando firmando todas las peticiones que traen o me vienen a buscar. Los veganos, los que están contra las pieles, los contra los galgos”, a lo que Tarrés insistió: “Bueno, mírenlo de esta forma porque necesitamos empatía...”, señaló, antes que Pamela vuelva a tomar la palabra.

“Lo vamos a mirar como nosotros queramos. Me parece re importante lo que proponés. ¡Re importante! Un hospital para los animales me parece re importante. Pero no son las formas. Eso quiero decir”, contestó la conductora. Y Mar retrucó: “Bien, mírenlo como quieran. El Estado nos dice que no hay plata para la salud pública, entonces no se lo pedimos más al Estado”. Entonces se sumó al debate la panelista Natalie Weber: “¿No sentís como que la apretaste a Caro? No encontraste la respuesta que buscabas y le dijiste cornuda, es muy fuerte eso”, interpretó la modelo.

Una parte del ida y vuelta entre Pampita y Mar Tarrés (Instagram)

Firme en su postura, la modelo explicó: “Yo la expuse y le pido disculpas. Ella me dijo ‘busca fama’ y a mí me dolió. No saben lo que me puede doler a mí eso. Yo laburé 13 años para llegar a la televisión, y cuando tuve la fama fue lo peor que me pasó en la vida. Fueron seis meses de ataques de pánico, depresión y angustia y me tuve que volver a Córdoba. Se terminaba mi sueño de chiquita. Entonces cuando me decís ‘busca fama’ me abrís una llaga que me hace mucho daño, que me recuerda una frustración tremenda que ustedes no conocen. Me arrepentí de lo que le dije y le pedí perdón”, aseguró.

Desde el panel sumaron opiniones a favor de Carolina: “Acá todos trabajamos nuestras luchas internas, y no por eso voy a tirarle cosas dolorosas privadas a una compañera. Habla mal de vos esto”, arremetió Weber. “¡No podés obligarla!”, comentó Paulo Vilouta. “No son las formas. Pampita dice que muchos famosos le escribieron para decirle ‘cómo se nota que no la conocés’”. Quisiste escracharla y te salió muy mal”, sumó Pamela.

Sin intenciones de continuar con el debate y molesta con el equipo de América, Tarrés se despidió furiosa: “Yo simplemente quise mostrar la falta de empatía que tienen algunos con los animales. Ustedes lo que quieren es el puterío y yo quiero hablar del hospital veterinario. Si no les interesa el hospital me voy. Chau, a mí no me interesa la fama”, contestó indignada y finalizó la comunicación que se estaba desarrollando mediante videollamada.

