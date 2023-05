El tenso momento en que Mar Tarrés abandonó nuevamente una nota en vivo tras la polémica con Pampita

Después de cruzarse con Carolina Pampita Ardohain y lograr el cometido de volverse tendencia y que los medios hablen de ella un rato, Mar Tarrés volvió a pelearse al aire en vivo, ahora con Pía Slapka, sus panelistas y cortó la comunicación. Pero antes atacó a Pamela David, a quien plantó primero en el móvil, y ninguneó a la modelo y conductora de La Tarde del Nueve, asegurando que no la conocía.

Todo esto pasó en el programa que conducen Pía Slapka y Tomás Dente en El Nueve. Mar Tarrés era la invitada virtual para hablar de todo lo que pasó a partir de que la influencer y modelo de talle grande escrachó a Pampita por no haber querido firmar su solicitada para la creación de un hospital público veterinario.

En su verborragia, Tarres primero arremetió contra Pamela David, conductora de Desayuno Americano, programa por el que pasó la influencer y abandonó el móvil con una actitud hostil. “Hoy se está abriendo un debate muy importante, y los medios y gente tan estúpida como Pamela David prefiere centrarse en un puterío barato para tener un puntito más de rating, que en vez de debatir sobre la vida de los animales. Pamela David seguramente nunca se metió en una villa miseria para sacar 20 perros llenos de tumores”, disparó Tarres.

“¿Por qué esa agresión en este caso con Pamela David?” quiso saber la conductora del programa y Mar Tarres no se quedó callada: “Porque fueron tremendamente maleducados, no me dejaron ni hablar y se enfocaron en Pampita, y no en lo que yo quiero dar a conocer”.

No contenta con haber cuestionado a David, Mar Tarres ahora dirigió sus misiles contra Slapka. “¿Cómo te llamás vos? Disculpame, no sé tu nombre. Acepté la nota por Tomi. Pero no veo tele, mil disculpas, vivo en el medio de la nada acá en Córdoba”, dijo la influencer haciéndose la desentendida.

Y como ya se le hizo costumbre, Tarres abandonó el móvil tras un tenso cruce con los panelistas: “No cambien las cosas para meter un puterío más. Estoy acá para hablar de un hospital público veterinario, a vos flaco, ¿te interesa?, si no se terminó la nota, que me tengo que ir”.

Después de escrachar a Pampita, era lógico que el tema tomara la dimensión que tomó y que todos los programas quisieran hablar con Mar Tarrés. Uno de los primeros fue Desayuno Americano, conducido por Pamela David, en el que, cuando vio que era cuestionada por su acción, decidió abandonar el móvil no sin antes maltratar a David y su panel.

“No estás contestando. Solamente te importa tu causa, pero también está bueno que te hagas cargo de la repercusión que tuvo un acto, vos quisiste escrachar a alguien y te salió muy mal”, soltó Pamela David ante la negativa de Tarrés de hablar de la polémica con Pampita.

“Si no quieren hablar de un hospital público veterinario, no hablemos porque no me interesa la fama, chau chicos”. Pamela David le restó importancia y aclaró que no iba a pelearse con Tarrés porque la de ella era una buena causa.

