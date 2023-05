Qué fue de la vida de la niña que interpretó a Luz Clarita, a 26 años de su estreno

Daniela Luján cuando tenía ocho años y protagonizaba Luz Clarita

Luz Clarita, Luz Clarita

en la oscuridad

se expuso una luz

una lágrima se vuelve flor

Al escuchar esta canción es imposible no remontarse a la década del ‘90, a aquella niña angelical que protagonizó Luz Clarita, la telenovela mexicana que fue un éxito en la televisión argentina. Fue allá por 1996 cuando Televisa lanzó la ficción que llegó al país al año siguiente, en 1997, por la pantalla de Telefe.

La protagonista de aquella telenovela se llama Daniela Luján y siguió su carrera artística triunfando en televisión, cine y teatro. Por ese entonces, tenía ocho años y había debutado anteriormente en Plaza Sésamo. Luego de los dos años en que estuvo al frente de Luz Clarita, siguió perfeccionándose como actriz. Al año siguiente, en 1998, hizo Angelito mío en el cine.

Daniela Luján, la protagonista de Luz Clarita (Instagram)

Además, produjo álbumes infantiles, y le ha puesto su voz en el doblaje para la versión de Latinoamérica de Trolls, en el papel de DJ Suki. Entre las últimas telenovelas que hizo figuran De que te quiero, te quiero (2013) y Por amar sin ley (2018), y en 2017 había vuelto al cine con Sobre tus huellas.

Hoy, Daniela Luján tiene 35 años y continúa su carrera artística. Además, tiene un enorme grupo de fans de alrededor de todo el mundo, en los distintos países en que se emitió Luz Clarita, quienes aún la relacionan con ese personaje y hasta la llaman así. Además, cuenta con un millón y medio de seguidores en Instagram, con quienes comparte a diario su rutina y los distintos compromisos laborales. En su biografía se lee que es artista, actriz mexicana y detalla su mail de contacto para acciones comerciales y propuestas laborales.

En febrero 2022 compartió en su Instagram una foto de su participación en el popular programa Despierta América, en donde revivió su paso por Luz Clarita, casi 30 años atrás. “Hoy me convertí en un #tbt viviente y muy feliz”, escribió por ese entonces.

A Daniela Luján le gusta jugar con la diversidad y ha pasado por varios looks: morocha, rubia y otros tonos y cortes de cabello

La actriz intenta mantener un bajo perfil y focalizarse en su trabajo. Aunque tiempo atrás quedó envuelta en un escándalo en 2002 cuando reemplazó a Belinda en la telenovela de Televisa Cómplices al Rescate. Los fanáticos de la ficción tomaron partido por las distintas figuras y se volvió más mediático cuando la cantante hizo público su noviazgo con Christian Nodal, el comediante mexicano popularmente conocido como El Capi Pérez hizo un chiste que no cayó muy bien.

“No la cambies por Daniela Luján, porfa”, escribió y recibió el bloqueo del cantante mexicano. Al ser consultada al respecto, la actriz respondió: “¿Me embarraron a mí? Ay no, por favor. ¿Cómo le iba a causar gracia? Él ni había nacido cuando existió esa referencia, no tiene idea de la referencia, él no la vivió. Seguramente no lo entendió y por eso lo borró”. Y pidió que dejaran de viralizar memes sobre la supuesta rivalidad con Belinda: “Ya paren”, exclamó buscando recuperar su bajo perfil.

Además, en una charla con -Naidelyn Navarrete, otra protagonista de la telenovela- aclaró: “Entiendo que es un morbo ahí de adolescente que se quedó ahí guardado y que a veces es difícil superar la secundaria y que ahí se va a quedar y entonces, si tienes como la oportunidad de aclarar esa duda de tu yo del pasado la vas a preguntar, pero a mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad”.

Por otro lado, Daniela Luján contó que sufrió acoso en su carrera. “No puedo decir que nunca me ha pasado. Eso es lo triste porque soy parte de una estadística que es terrible. Simplemente por esas dos cosas soy parte de una estadística. Es muy fuerte”, dijo durante una entrevista en el programa de Multimedios Televisión.

Y actualmente disfruta de su trabajo también al frente de Un pequeño gran viaje, un programa de viajes con el que recorre el mundo y lo muestra por la pantalla de TNT. “Muero de emoción. Este fue, sin duda, el mejor trabajo del mundo y por fin ya les puedo contar. Un pequeño gran viaje me hizo conocer de manera diferente varios lugares de mis papás y me va a encantar compartirlo con ustedes”, escribió en sus redes sociales sobre el programa que comenzó en mayo.

Daniela Luján

