Wanda Nara sorprendió al mostrar la canción que le escribió a uno de sus hijos

Wanda Nara y su hijo Valentino

“Hace mucho escribí una canción para mi primer hijo”. Wanda Nara sorprendió el domingo a última hora de la tarde con un mensaje de su cuenta de Twitter. Aprovechando que Instagram estaba caído mundialmente, la empresaria compartió en aquella red social la letra del tema que le dedicó a Valentino, que nació el 25 de enero de 2009 y le dio el título de madre. Más tarde, llegarían Constantino y Benedicto -los tres, de su matrimonio anterior con Maxi López-, y Francesca e Isabella -de su relación con Mauro Icardi-.

Valentino López tiene 14 años y actualmente juega en la novena división de River Plate. Se sumó al equipo millonario este año, cuando llegó a la Argentina junto a su madre, proveniente desde Estambul (Turquía), en donde vivía con Mauro Icardi. La modelo se instaló en el país para conducir la nueva temporada de Masterchef, y sus tres hijos la acompañaron: se escolarizaron en Buenos Aires y también sumaron actividades extracurriculares. Antes, Valentino había jugado al fútbol en Italia y Francia, países en los que vivió con su madre e Icardi.

El adolescente es compañero de plantel de Bastian, el hijo de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, quien también llegó al país con su familia cuando su padre firmó contrato como director técnico de la primera división de River Plate.

El título de la canción que escribió Wanda Nara es “Mi San Valentino”, jugando con el paralelismo del Día de los Enamorados. Y la letra comienza así: “Mi corazón está a salvo porque el dueño nunca me lastimaría. Yo todo te daría en esta vida. Sos mi máxima alegría, mi energía y me mejor melodía. Sos mi San Valentino, no te dan miedo los enemigos porque vos sos de los míos”.

Valentino López

El tema que Wanda le dedicó tiempo atrás hace referencia al presente de su hijo, quien siempre quiso seguir la carrera de su padre futbolista. “Tu mundo es fútbol redondo y vos el mío. Que nadie te lastime ni se anime, que nunca te roben los sueños de los que serás el dueño. Que siempre vueles lejos”, desea la conductora.

“Y si algún día yo acá te dejo, te dejo todo organizado y pensado, pero lo mejor que he logrado es como así te he criado”, concluye la letra de la canción que Wanda Nara le escribió a su hijo mayor, Valentino. Y le agregó un “mamá” en la firma, antes de compartirla con sus millones de seguidores en las redes sociales.

En el posteo, además, sumó tres significativas fotos: una selfie frente al espejo del departamento del Chateau Libertador –en donde viven- de su hijo con la chomba de River puesta y una pelota bajo el pie; una del adolescente durmiendo en el auto, de regreso a su casa; y otra de Wanda el último fin de semana alentándolo bajo un domingo de lluvia, arrodillada sobre el pasto y contra el alambrado viendo el partido. “Siempre con vos, mi amor”, escribió la conductora de Masterchef en sus redes sociales con una imagen del partido de su hijo jugando en las inferiores de River contra Gimnasia y Esgrima La Plata.

Wanda Nara alentando a su hijo Valentino

Hasta el momento, Wanda no anunció que si hará una versión musical de la canción que le escribió años atrás a su hijo. Aunque, ahora que la hizo pública, propuestas no le van a faltar. El posteo de Twitter -red social en la que tiene casi tres millones de seguidores- obtuvo miles de likes y otros tantos comentarios de apoyo por el conmovedor gesto. Aunque también hubo quienes le dejaron críticas, mensajes a los que la conductora elige ignorar y quedarse con los elogios por haberse animado a compartir el tema que le dedicó a Valentino.

“Qué lindo cuando uno escribe con sentimientos a sus hijos”, “Quisiste hacer tu versión de ‘Acróstico’ pero terminó siendo más una rima de Belu Francese. Igual, lo importante es la intención, te banco”, “¡¡Ay me muero!! Ahora es poeta … y suma una nueva rama artística en la que es malísima y le dan un espacio”, “Ahora decile a L-Gante que le ponga música”, y “Shakira 2.0″, fueron algunos de los mensajes que recibió Wanda Nara y en los que sus seguidores hicieron referencia al tema que la artista colombiana lanzó recientemente dedicado a sus hijo Milan y Sasha, frutos de su relación anterior con Piqué.

