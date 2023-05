El tatuaje que Federico Bal se hizo en la cola en honor a uno de sus grandes amores: “Me tocó pelar adelante de todos”

Fede Bal se hizo un tatuaje en la cola

Atrevido y dispuesto a todo, Fede Bal se animó a lo impensado durante uno de sus viajes junto a Resto del mundo (El Trece). En pleno paseo por Nueva York, el conductor decidió que no había mejor forma para recordar ese momento para siempre que llevarse un souvenir que durara toda la vida, es decir, un tatuaje. Pero, luego de tener esa gran idea, le surgió un pequeño obstáculo: si tiene gran parte de la piel tatuada, ¿dónde se lo iba a hacer? Sin permitir que ese contratiempo lo detuviera, eligió un curioso lugar del cuerpo para marcar su paso por una de las ciudades que más ama.

“Hay mucha música, artistas en ascenso, pintores, escultores y un fiestón. Voy a ver de todo, y sobre todo voy a hacer algo que yo amo hacer... que es tatuarme”, explicó el hijo de Carmen Barbieri mientras recorría las calles del barrio Williamsburg. Allí, se encontró con la tatuadora argentina Fiamma, quien primero le contó sobre el lugar y luego anunció que ella sería la encargada de tatuar al actor y conductor: “Te voy a tatuar, voy a tener ese gran honor. Y estoy super contenta”. “No, el honor es mío”, respondió Fede, fiel a su estilo seductor.

“Yo conecto mucho con las ciudades y con la gente. Me parece que este es un programa de viajes pero es más un programa de gente. Trato de conectar y esta ciudad de encanta. Vine muchas veces en mi vida y es como que necesito un tatuaje de esta ciudad”, manifestó Fede Bal para explicar el por qué del nuevo tatoo.

“El tatoo es muy íntimo, así que que manera mejor de conectar que entregándole la piel al artista”, sumó Fiamma, quien estuvo a cargo del diseño del tatuaje. “Yo siempre digo lo mismo, hacé lo que quieras. Algo que tenga que ver con New York, pero lo dejo en tus manos”, sostuvo el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal en esta nueva experiencia por el mundo.

A continuación, dentro de la galería de arte, Fede se bajó los pantalones, dejó sus nalgas descubiertas y se tatuó en plena fiesta. “Ustedes saben como soy, y me tocó pelar adelante de todos”, contó el conductor. “Vergüenza la verdad, muy poquita. Ni me miraba la gente. Estaba cada uno en la suya, como tiene que ser”, agregó después Bal, que finalmente mostró su nuevo diseño en el cuerpo: “NYC”, siglas de New York City (ciudad de Nueva York).

Recientemente Bal dio una entrevista a Mandale fruta, el programa que se emite de lunes a viernes de 9 a 11 por República Z. “Estoy empezando a hacer cambios en mi vida”, aseguró en un tono reflexivo sobre su presente. Incluso el actor reveló que sigue las recomendaciones de su terapeuta Gabriel quien le aconsejó: “Cómo vamos a esperar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo”.

De esta manera, comenzó a probar nuevas cosas para salir de su zona de confort y obtener experiencias distintas. “Empecé a tomar mate, me fui de vacaciones solo a surfear en Mar del Plata. Me compré un bici y estoy aprendiendo a andar con 33 años, porque mi papá me intentó enseñar pero no pudo”. Además señaló que intenta disfrutar de la soledad y suele ir a comer o al cine solo. “Es la experiencia de estar con vos... es muy lindo salir solo”, reconoció.

