Juan Reverdito, el ex participante de Gran Hermano, venderá contenido erótico: “Necesito plata”

Juan Reverdito venderá contenido erótico

Cuatro semanas estuvo en la casa de Gran Hermano el taxista Juan Reverdito antes de ser eliminado por el público del certamen más convocante de los últimos tiempos en las televisión abierta. Tras esa explosión mediática, y teniendo en cuenta que había firmado un contrato por dos años con Telefe, él pensó que su futuro estaría en los medios, sin embargo nada de eso pasó, e incluso no dudó en culpar a la producción del ciclo por su presente.

“Hoy no hay nada vinculado a ellos que me genere ingresos. En tres meses nunca me tiraron un centro y lo poco que hice fue para mí. Si no te llaman es muy difícil que te conozcan. Yo vivo día a día. Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero”, había revelado en los últimos días en diálogo con Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri.

Además, el exconcursante del certamen de convivencia había detallado que trabaja 14 horas por día para poder solventarse, a pesar de tener contrato con la producción del reality. “Estoy complicado y poniéndole el pecho a todo esto. No estoy bien. La calle está difícil y el auto que yo tengo es mitad mío y mitad de mi ex, y le tengo que dar la mitad de lo que gano a ella”, lamentó.

Sin ninguna propuesta laboral en el horizonte, Reverdito continuó: “Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada”.

La salida de Juan Reverdito de Gran Hermano 2022 se produjo apenas un mes después del inicio

En medio de este panorama, es que en las últimas horas el ex Gran Hermano reconoció que comenzará a vender contenido erótico en las redes como forma de conseguir algo más de dinero para poder solventar sus gastos. “Lo voy a hacer, lo voy a hacer”, reconoció en charla con el ciclo Estamos a tiempo extra (América), conducido por Diego Ramos, sobre la intención de ser parte de la plataforma Only Fans.

“Mi novia la semana pasada me dijo ‘si querés hacerlo, hacelo’”, explicó, para luego continuar aclarando que: “Necesito plata”. “Es aprovechar, para mí es todo nuevo, entonces algo bueno voy a sacar de todo esto”. Respecto del tipo de contenido a subirse, confesó que le propuso a su novia ser parte de las producciones, y consultado sobre qué tono utilizaría, no dudó: “Yo iría por todo”.

“Yo se lo dije a ella, ya que está, hay que aprovechar, ya tengo 43, después ya está, chau”, expresó, mientras a su lado se encontraba su compañero de reality Alexis Quiroga, conocido como El Conejo, quien al respecto aseguró que por ahora no lo haría: “Aunque no es algo que descarte”.

Tras su salida de la casa, Reverdito se había referido a cómo vivió su eliminación del programa: “Yo hubiera querido estar todos los meses que dure (el reality), me fui muy temprano. Pero me equivoqué. Y acá estoy. Jugué horrible. Y afuera dimos vuelta la imagen que dimos, porque es un juego. Pero sí, tengo bronca porque me veo lo que fui y me equivoqué. Me quiero morir, pero ya está, no se puede volver el tiempo atrás”. Y a la hora de justificar su modo de juego, Juan agregó: “Me basé en los Gran Hermano anteriores, que a la gente les gustaba el choque. Fuimos por un camino que obviamente empezamos a salir uno a uno. Y bueno, ya está”.

Seguir leyendo: