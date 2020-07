Daniela Luján recordó su ingreso a “Cómplices al rescate” en lugar de Belinda: “Tenía un estrés horrible”

Daniela Luján no tiene problema en hablar sobre su supuesta rivalidad con Belinda por "Cómplices al rescate" (IG: lalujans / belindapop)

La actriz Daniela Luján habló sobre su supuesta rivalidad con Belinda a raíz de su sorpresivo ingreso a la telenovela Cómplices al rescate.

El asunto ha perseguido a Daniela desde hace casi dos décadas, pues como se recordará en 2002 ingresó a la producción de Rosy Ocampo en lugar de Belinda, quien tenía otros compromisos laborales.

La sustitución causó gran revuelo y Luján fue vista como la “villana” por algunos e incluso actualmente se pueden encontrar en redes sociales numerosos meses burlándose del incidente, cosa que no molesta en absoluto a Daniela.

“Entiendo que es un morbo ahí de adolescente que se quedó ahí guardado y que a veces es difícil superar la secundaria y que ahí se va a quedar y entonces si tienes como la oportunidad de aclarar esa duda de tu yo del pasado la vas a preguntar, pero a mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad”, comentó en una charla digital con Naidelyn Navarrete, otra de las integrantes de la telenovela de Televisa.

Daniela Luján pensó que no tendría un buen recibimiento por sustituir a Belinda (Instagram)

Lo que sí reconoció Luján fueron los complicados días que tuvo recién ingresó a la producción, sobre todo porque tenían un show en vivo que presentaban en diversas ciudades.

“Yo empecé al aire y a la semana nos fuimos de gira a Zacatecas. Esa semana fue la peor para mí, la peor de mi vida, porque yo tenía un estrés horrible de irme a presentar en vivo mientras yo pensaba que esperaban a alguien más”, detalló.

Luján recordó que llegó a ese concierto “muerta de pánico”, pero se dio cuenta que la situación no era tan complicada cuando vio carteles de apoyo y que le aplaudían y alentaban.

Pero tiempo después se desató una historia de rivalidad con Belinda que continúa circulando.

Luján hizo referencia a unas declaraciones que Belinda hizo sobre ella

“Ya después vino como todo un rollo pero ni siquiera fue inmediato, fue hace 8 años, o sea que empezaron a decir la gente de ese momento que creció y que empezó a hacer chiste y está bien, o sea no pasa nada... en el momento, lo que yo viví en esa edad tan crítica, siempre estuve a salvo. Y lo peor que me dijeron fue que no imponía moda, o sea cosas de niños. Nada grave”, comentó Daniela.

Luján hizo referencia a unas declaraciones que dio Belinda hace años en las que dijo: “Yo no le veo competencia, es totalmente diferente a mí, ella por ejemplo no impone moda, es una niña, es una actriz, pero no es ni cantante ni tampoco impone una moda, yo la veo normal que lleva los vestuarios de Televisa y yo no, a mí me gusta muchísimo imponer moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”.

A finales de 2017 Belinda contó su versión de la historia para el programa El minuto que cambió mi destino.

“He visto unas entrevistas en donde yo decía unas cosas horribles, no sé qué decía que prefiero no recordarlo… lo que recuerdo es que ya tenía yo otros compromisos y al momento de que alargan la novela ya tenía yo esos compromisos y no los podía dejar y entonces decidí empezar mi carrera como solista, empezar a hacer música, empezar a hacer un disco, creo que fue la mejor decisión porque aprendí mucho ya que he tenido altas y bajas en mi carrera y en mi vida”.

