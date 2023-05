Fede Bal: “No creo en el amor para toda la vida, ni en la monogamia”

Fede Bal hablo de su separacion y de la posibilidad de armar una familia

“Estoy empezando a hacer cambios en mi vida”, aseguró Fede Bal con un tono reflexivo sobre su presente, en una entrevista con Mandale fruta, el programa que se emite de lunes a viernes de 9 a 11 por República Z. El actor de 33 años sigue las recomendaciones de su terapeuta Gabriel que le dijo: “Cómo vamos a esperar resultados distintos si siempre hacemos lo mismo”.

De esta manera, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal comenzó a probar nuevas cosas para salir de su zona de confort y obtener experiencias distintas. “Empecé a tomar mate, me fui de vacaciones solo a surfear en Mar del Plata. Me compré un bici y estoy aprendiendo a andar con 33 años, porque mi papá me intentó enseñar pero no pudo”. Además señaló que intenta disfrutar de la soledad y suele ir a comer o al cine solo. “Es la experiencia de estar con vos... es muy lindo salir solo”, reconoció.

Esta serie de cambios se dieron a partir del verano pasado cuando estaba protagonizando el musical Kinky Boots en Villa Carlos Paz y estalló un escándalo mediático por su separación de Sofía Aldrey. Ellos estuvieron casi tres años de noviazgo hasta que ella descubrió varias infidelidades de su parte. Enojada, decidió dar a conocer los chats que las acreditaban. Desde ese momento, todo el mundo habló del Lavarropasgate, ya que este electrodoméstico controlado de manera remota mediante el teléfono celular fue el que advirtió a la joven de movimientos extraños en horas de la madrugada en la casa del mediático.

Fede Bal y Sofía Aldrey fueron pareja durante 3 años hasta que se conocieron las infidelidades del actor (Foto: Instagram)

Cuando le consultaron sobre esta ruptura, el conductor de Resto del Mundo (El Trece) respondió: “Es parte de este proceso, ya no quiero ser el que la gente piensa que soy porque hay mucho más atrás de la tele. Siento que cumplís un rol en el medio y a mí ya no me gusta ser el ‘fiestero’. Me parece que ya no soy eso... ese lugar que ocupo siento que está re lejos de lo que soy realmente. Estoy creciendo y dejando cosas que duelen dejar”.

Luego, El Polaco, uno de los integrantes que conduce Mandale fruta, le preguntó si le gustaría tener una familia. Con total sinceridad, Bal le contestó: “No, no me veo con hijos, no me veo casado, no creo que exista el amor para toda la vida, no creo en la monogamia. Estoy queriéndome a mí, enganchandome con esto de estar soltero. Obvio que un domingo a las siete de la tarde quiero que me abrace alguien y ver una peli. Pero bueno, salgo, voy a tomar algo, paseo a mi perro...”.

Por último, afirmó que está muy contenido por su grupo de amigos: “Son siempre los mismos, no estoy abierto a nuevas amistades... Cuando mi viejo se murió en el velatorio estaban mis amigos. Fue hermoso. En un momento me acordé que tenía el Bailando y decidí ir porque era mi trabajo. Fuimos en una caravana de diez autos con mis amigos. Fue un momento épico. Cuando terminó el programa, nos compramos un whisky y con mis amigos volvimos al lado del cajón de mi viejo”.

Seguir leyendo: