Bautista Vicuña se emocionó al hablar por primera vez de su hermana Blanca: “Siempre le escribo”

Bautista Vicuña se emocionó al recordar a su hermana Blanca

En septiembre de 2012 murió Blanca, la hija de 6 años de Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña. Este año su familia realizó varios homenajes en su honor: el actor chileno escribió el libro Blanca, la niña que quería volar y la modelo inauguró una plaza en honor de la pequeña.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece), Bautista Vicuña habló de estos homenajes que organizaron sus padres para recordar con cariño a su hermana fallecida. “¿Qué te hace sentir ser hijo de estas personas que, más allá del homenaje, ayudan?”, le consultaron. “Es una locura. Estoy muy contento, orgulloso de mi papá. No tengo cómo agradecerles. Y los quiero mucho”, respondió el adolescente.

“Me emociona un montón lo que hace mi papá. Me pongo muy contento por él. Es un tema que lo hablamos un montón de veces y lo quiero mucho”, aseguró el joven. Cuando le preguntaron que sentía en cada homenaje a su hermana, Bautista respondió: “Me emociono, pienso mucho en ella”.

Por último, el adolescente reveló que siempre le escribe cartas a Blanquita como una manera de poder comunicarse con ella y expresar sus sentimientos a corazón abierto. “Siempre le escribo que la extraño mucho, que la quiero, los recuerdos, le hago corazones de todo”, cerró.

Benjamín Vicuña en la Feria del Libro (RS Fotos)

El pasado 14 de mayo, Benjamín estuvo en la Feria del Libro, acompañado por Bautista. En diálogo con Luis Novaresio, el actor habló sobre los motivos que lo llevaron a publicar este libro a diez años de su partida, las dificultades de explicarles su duelo a sus hijos y de cómo hizo, gracias a su familia, la amistad, la terapia y la literatura, para atravesar el abismo: “De eso se trata este libro, de la transformación del dolor”.

En otro instante, Vicuña miró una fotografía de su hija a través de su celular y se quebró en llanto, mientras todos los aplaudían para reconfortarlo. Luego agregó: “El por qué todavía no lo sé. Si sé para qué, que tiene que ver con ustedes, con el poder de la palabra, de refugiarse en la escritura para compartir un relato y sanar, ayudar a las personas a quienes les toca vivir un dolor infinito y que no saben cómo transitar, que creen ser los únicos a los que los atraviesa un dolor así. Intenté explicar lo inexplicable, ponerle nombre a algo que no tiene nombre”.

Bautista Vicuña en la Feria del Libro (RS Fotos)

Cuando ingresó su hijo a la sala, Novaresio exclamó: “¿Alguien tiene un babero en la sala? Porque ha entrado el hijo”. Sobre Bautista, Vicuña contó: “Cuando estábamos enterrando a Blanca, me dice ‘Papá, ya está. Vamos”. Yo estaba paralizado, no me quería ir. Y él me dice ‘Blanca ya no está ahí, Blanca está en tu corazón’. ¡Un niño! Era lo que necesitaba escuchar en ese momento. Él pasó a ser una especie de viudo. Todas mis fotos de Blanca son con Bautista. Le arrancaron su historia. Pero pudo asimilar muy rápido todo y hoy es un chico grande, maravilloso”.

Pampita había explicado el motivo por el que no estaría presente en el evento: ”No, no voy a ir, pero principalmente para que Benjamín pueda tener toda la atención y no salir de foco con mi presencia. Obviamente estoy invitada pero preferí que él pueda estar tranquilo y que esté toda la atención puesta en el libro y que no se vaya el foco para otro lado”.

