Úrsula Corberó se despidió de Argentina y reveló el plato típico que más va a extrañar

Hace un mes y medio que Úrsula Corberó arribó a la Argentina, para disfrutar de nuestra cultura, gastronomía y de la compañía de seres queridos que tiene aquí. Ya que la actriz está en pareja con Ricardo el “Chino” Darín. Aunque cabe destacar que, además de su viaje de ocio, también estuvo por trabajo rodando un nuevo film en suelo nacional.

Fue a través de sus redes sociales donde cuenta con más de 22 millones de seguidores que la actriz compartió los planes que hizo en Buenos Aires: paseos, viajes, reuniones con amigos, degustación de platos, charlas y muchas risas.

Hace unas semanas por ejemplo, Úrsula decidió registrar con su teléfono celular una situación que le pareció de lo más divertida. ¿Qué se podía ver en el video? Tres hombres bailando al ritmo de mientras preparaban un asado.

“Cultura argentina”, escribió la novia del Chino Darín sobre la grabación. Y, sin poder contener la risa, mostró como Peter Lanzani, Joaquín Furriel y Rodrigo de la Serna bailaban al ritmo de Los Ramones, frente a una parrilla donde estaban cocinando la carne, con botellas de vino y gaseosas sobre la mesa en la que el resto esperaba el momento de almorzar.

También en otro posteo de su perfil de Instagram escribió: “Baires cada día te quiero más”, allí recopiló los mejores momentos de su estadía en el país recorriendo las calles porteñas o comiéndose una rica chocotorta. También mostró su visita a la Casa Rosada.

La actriz mostró imágenes inéditas de su estadía en Buenos Aires (@ursulolita)

En esta oportunidad, la actriz se despidió de Argentina con un extenso posteo y una secuencia de fotos y videos que capturó durante su viaje. “He venido por primera vez a rodar a Buenos Aires y ahora tengo nuevos amigos. He bailado mazo y he comido mucho y cosas muy ricas como el chori y el chipá y el flan con todas sus guarniciones y las empanadas que cuánto más juguito tienen más contenta te pones”, comenzó diciendo Corberó en su posteo. “Gracias a todos los que me habéis acogido y me habéis contagiado tanta alegría de vivir. Os quiero y vuelvo pronto, ¿vale?”, cerró la actriz.

La actriz subió varias imágenes a sus redes sociales (@ursulolita)

En el “carrete random” que compartió Úrsula, así se le dice cuando las imágenes no son del mismo momento, sino que por lo contrario, es un rejunte de situaciones vividas en un período más largo, se puede ver a la actriz disfrutando la noche porteña, un video comiendo un chipá relleno y una increíble degustación que hizo con amigos de un espectacular flan mixto.

Úrsula Cordero se despidió de Argentina

La publicación cosechó casi un millón de likes y miles de comentarios en solo 15 horas. Allí sus fanáticos, familiares y amigos le regalaron cientos de elogios a la actriz que ya supera en este red social más de 22 millones de seguidores. Entre los mensajes más destacados se encuentra el de Joaquín Furriel que le dejó varios emojis de corazones y luego se armó un debate entre los usuarios sobre el origen del chipá a raíz del fanatismo que Úrsula reveló que tiene por ese alimento.

La actriz española estuvo filmando Matar al jockey, la nueva película de Luis Ortega, protagonizada por ella junto a Nahuel Perez Biscayart y Daniel Gimenez Cacho, cuya filmación comenzó en marzo en locaciones como el Jockey Club o el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Matar al jockey cuenta una historia sobre la mafia del turf a partir de Remo (Pérez Biscayart), considerado el mejor jinete del momento, cuyas adicciones poco a poco van ensombreciendo su gloria. Al igual que Abril (Corberó), otra jockey que se debate entre tener un hijo o el influjo de la fama, Remo corre para Sirena (Giménez Cacho), un poderoso mafioso que le ha salvado la vida en el pasado. La vida de Remo cambia cuando sufre un accidente que mata a un valioso caballo. Desde ese momento desaparece y se pierde en las calles de Buenos Aires. Sirena y Abril se lanzan en su búsqueda, previendo un final trágico.

