La jugada producción de fotos de Úrsula Corberó y la reacción del Chino Darín: “¡Pero bueno!”

Úrsula Corberó y Chino Darín

Lo que parecía una relación pasajera, se fue consolidando con los años y ahora forman una pareja que parece indestructible. Es que la actriz española Úrsula Corberó y el Chino Darín se enamoraron tan profundamente hace casi seis años que ni el océano pudo con ese amor y reparten sus días entre las obligaciones laborales y la convivencia en España.

Acostumbrados a dar muestras de esa pasión en las redes sociales, otra vez fueron protagonistas cuando la protagonista de La Casa de papel compartió una producción fotográfica en ropa interior y recibió una catarata de elogios, incluido un comentario picante de su novio.

La actriz española, Úrsula Corberó (@ursulolita)

La producción de fotos estuvo a cargo de una amiga de Corberó, Martina Matencio, quien retrató a la joven en todas sus facetas lo que despertó casi un millón de likes y tres mil comentarios, entre ellos el del Chino. “¡Pero bueno!”, escribió el hijo de Ricardo Darín, sumando emojis de fueguitos y corazones, lo que fue festejado por el resto de los comentaristas.

Úrsula Corberó compartió una serie de fotos y recibió muchos elogios, entre ellos el de su novio (@ursulolita)

El comentario del Chino Darín en la cuenta de Instagram de su pareja (@ursulolita)

En sus historias de Instagram, la actriz también celebró el éxito de la película Argentina, 1985 e invitó a todos a ver el film en el que trabaja su novio y que protagoniza su suegro -encarna a Julio Strassera, el fiscal que llevó adelante el juicio a las Juntas Militares-, demostrando así la buena onda que existe en toda la familia.

Pese al bajo perfil de la pareja, hace algunos meses fueron noticia cuando en medio de una nota, le preguntaran al joven por su pareja y él la elogió con una romántica e inesperada declaración. “¿Qué es lo que más te gusta de aquí?”, comenzó preguntándole un periodista español en la alfombra roja de los Premios Platino. A lo que él responde, de forma contundente: “¿De España? Mi mujer”. “No me pudo acompañar, pero bueno, no pasa nada, hay muchos compañeros y ya tendré tiempo de verla, disfrutarla, y de tener intimidad”, agregó. Acto seguido, el mismo reportero le preguntó cómo la definiría. “Sin dudas es la mejor de todas. Pero no la definiría, me parece que si la defino, la limito”, contestó, enamorado. “Le está yendo increíble y se lo merece porque se ha hecho unos currazos espectaculares, estoy muy orgulloso de ella”, sumó.

Por último, quisieron saber si piensan pasar por el altar. “No hace falta”, señaló. “Ya te refieres a ella como tu mujer, no hace falta casarse”, replicó otra periodista. “El posesivo tal vez no está bueno, pero me estás preguntando a mí personalmente qué es lo que más me gusta. Mi compañera, Úrsula; podemos llamarla de un montón de maneras”, reflexionó.

La producción fotográfica de Úrsula Corberó (@ursulolita)

Rápidamente, el video se viralizó y fueron miles los comentarios que se vieron en Twitter elogiando al actor. “Qué hombre por favor”, “La manera en la que habla de la novia enfrente de todo el mundo, imagínate que alguien te quiera y te admire de esa manera”, “Dicen eso de mi y me muero, dios mío”, “No se si llorar por cómo habla de ella o qué”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en la red social del pajarito.

