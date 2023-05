Daniel Osvaldo saludó a Gianinna Maradona por su cumpleaños de manera muy especial: “Le pese a quien le pese”

Daniel Osvaldo saludó a Gianinna Maradona por su cumpleaños con una declaración muy especial

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se conocieron en 2015 y desde entonces enfrentaron versiones de un romance que habría nacido a espaldas de Jimena Barón, entonces amiga de ella y pareja de él. Ambos se encargaron de desmentirlo en cada oportunidad que tuvieron. Hasta que cuatro años después, en 2019, Rocío Oliva aseguró que el propio Diego Maradona había sido testigo de su amor: dijo que habían estado “a los besos” durante el festejo de su cumpleaños, el 30 de octubre de ese año. La diseñadora de moda nunca habló de su relación con el exjugador de Boca, mientras que desde el entorno de él siempre se encargaron de aclarar que ellos solo los unía una amistad. Que no era raro ver a Gianinna en Banfield -en donde vive él- ya que compartían asados y reuniones con amigos en común. La confirmación llegaría recién años más tarde.

Después de años de relación, entre Italia e Inglaterra, Daniel Osvaldo y Jimena Barón regresaron a la Argentina a principios de 2015 cuando el por entonces delantero firmó su contrato con Boca Juniors. Se mudaron a una casa que alquilaron justo enfrente de la que Gianinna Maradona posee en un exclusivo barrio privado de Tigre. Las mujeres se conocían por intermedio de Dalma, y la cercanía profundizó el vínculo, surgiendo entre ellas una amistad. Incluso, la cantante fue más de una vez al palco que los Maradona tienen en La Bombonera para desde allí alentar a quien era su pareja.

En mayo de ese mismo año, la actriz confirmó que se había separado del padre de Morrison (hoy, de nueve años) en medio de un escándalo mediático que incluyó acusaciones públicas de violencia verbal. Una noche, cuando la artista regresó de una jornada de grabación de Esperanza Mía encontró el armario de su casa vacío y ni una explicación de parte del futbolista, quien dejó el lugar sin previo aviso. Ella también decidió irse, mudándose con su hijo a un departamento de Capital Federal. Durante esta transición, fue la propia cantante quien aseguró que Gianinna la acompañó y apoyó en su dolor.

El tierno mensaje de cumpleaños de Daniel Osvado a Gianinna Maradona con un palito para Jimena Barón (Instagram)

En julio, apenas dos meses después de la separación, comenzaron a circular versiones que indicaban que Osvaldo y Maradona habían sido vistos juntos en un boliche. Él venía de una relación fugaz con la cantante Militta Bora, y ella acababa de separarse de Luciano Strassera. Frente a esta versión, Jimena se sintió descolocada: “Voy a hablar con Gianinna y le pediré que me explique qué pasó”, aseguró, con el deseo de recibir una explicación que echara por tierra cualquier especulación vinculada con una traición de la amistad.

En tanto, la hija de Maradona intentó desligarse públicamente de cualquier vínculo sentimental con Osvaldo: “Ya hablé con ella y está todo bien. Somos amigas hace mucho tiempo”, declaró. Sin embargo, días más tarde, aparecieron fotos y videos que dejaron a la exmujer de Agüero en una posición incómoda: en las imágenes se la veía abrazada al futbolista, riéndose y disfrutando entre amigos en común.

En noviembre 2020, días antes de la muerte de Diego Maradona, Osvaldo compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a su nueva novia, una joven de 24 años llamada Constanza. Dicha relación llegó a su fin y tiempo después el ahora cantante de rock decidió apostar a su amor por Gianinna Maradona: en febrero 2021, Teleshow adelantó que la pareja ya había oficializado su romance a su círculo íntimo. Y en abril de ese mismo año decidieron dejar de ocultarse y vivir su relación sin tener que dar ningún tipo de explicación.

Meses después, y casi a fin de año, Gianinna Maradona decidió hacer pública su separación: fue durante un viaje a Miami que había compartido en familia. Allí, iban a celebrar Navidad y Año Nuevo, pero una discusión de pareja truncó los planes.

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona compartiendo vacaciones en familia cuando todavía eran pareja (Instagram)

Y así comenzaron las idas y vueltas, las peleas y las reconciliaciones. Buscaron mantener una relación como la de cualquier pareja: compartieron salidas con amigos, románticas veladas, viajes y situaciones de la vida cotidiana como una familia ensamblada. Por caso, en julio del año siguiente, fueron a Italia a visitar a María Helena y Victoria, las hijas que el exfutbolista tuvo con la modelo Elena Braccini, y disfrutaron de unos días de verano en la playa. “Las mujeres de mi vida”, escribió él por ese entonces al compartir fotos en sus redes sociales.

Y pese a las indirectas de Jimena Barón con su último tema La Araña:“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. Quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”. A pesar de estas letras, la pareja continuó con el vaivén de acercamientos y peleas.

En esta oportunidad, Gianinna cumplió 34 años y Daniel Osvaldo la homenajeó con un tierno mensaje en sus redes sociales: “Feliz cumpleaños a la persona que fue, es y será la mujer de mi vida, pase lo que pase y pese a quien le pese. Que los cumples muy feliz Dinorah”. Con esas palabras el exjugador de fútbol dejó plasmado su amor por la hija menor de Diego Maradona y, sus fans, aseguran que se trató de un palito para su expareja Jimena Barón.

