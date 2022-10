Jimena Barón habló sobre la canción que le habría dedicado a Gianinna Maradona: “Fue muy difícil y doloroso”

Jimena Barón habló sobre la letra de su nueva tema

“Y quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. Quién iba a pensar, quién iba a imaginar. Que había otra razón por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó”. Así reza el estribillo de “La Araña”, el nuevo tema de Jimena Barón, que muchos interpretaron que está dedicado a Gianinna Maradona. Es que, tiempo atrás, cuando la cantante era pareja de Daniel Osvaldo, trascendió una foto comprometedora del ahora exfutbolista con la hija de El Diez, que a su vez en ese entonces era amiga de La Cobra.

La artista volvió al ruedo después de un largo tiempo sin hacer música, y no anduvo con medias tintas. Fiel a su estilo, expresó todos sus sentimientos sobre, tal como lo anunció ella, una situación que le sucedió en un momento de su vida. Y, si bien no dio nombres, en un vivo de Instagram analizó la letra.

J Mena - La araña

“Cuando yo hago una canción, significa que hay algo que me pasó, que ya lo trabajé mucho y que gracias a la música lo cierro y saco una canción y lo comparto porque es algo que ya está en mi vida. Pero si hoy hay mucha gente querida alrededor, es porque para mí, en algún momento de mi vida, fue una mierda, muy difícil y doloroso. Así que estoy orgullosa de compartirlo”, expresó, rodeada de sus productores y su entorno más íntimo, entre los cuales se destacaba Lizardo Ponce.

Y destacó: “Siempre la compañía del otro lado es lo que hace valer la pena todo. Toda una gente muy hermosa que, cuando es una canción que no es otra canción y que significa más, es como una familia que se hace. Y tengo mucha suerte de hoy estar rodeada de gente tan hermosa, que me hace tan bien, que me acompaña y todo el vértigo que significa para mí que mi música sea para estas cosas”. En tanto, admitió: “Sentía que si no volvía verdadera y genuina, como soy, y con “La tonta”, “La Cobra” y ahora “La araña”, y es comparto mi alma y mis vivencias como mujer y persona....para mí no tiene mucho sentido cantar. Así que era una vuelta que yo quería mucho”.

Jimena Barón en el clip "La araña"

Por último, cerró agradeciendo nuevamente a sus amigos: “Me acompañaron distinto, porque necesité un poquito de sostén, de abrazo y de ayuda. Ahora chicas, yo medio que digo que soy una referencia de mierda porque me escuchan las que las dejaron, las que quieren matar al ex, la que la amiga la re garcó...les pido disculpas, soy esto. Y si del otro lado, alguien mañana la pone y le hace bien, voy a ser ese referente por ahora. El día que me vaya bien, va a ser un embole. Por ahora estaremos conectadas con estas desgracias de la vida”.

Como para sumar otro condimento a la polémica, horas antes del estreno de “La Araña”, Osvaldo blanqueó su separación de Gianinna.

“Antes que inventen mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar”, escribió el exjugador de fútbol en una historia de su cuenta oficial de Instagram. Por el momento, la hija de Diego Armando Maradona mantiene el silencio.

