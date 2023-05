Daniel Osvaldo reflotó su pelea con Guillermo Barros Schelotto: “Él también fumaba en el vestuario cuando jugaba, se ve que se olvidó”

El ex futbolista aseguró que el entrenador nunca lo quiso en Boca Juniors

Este viernes Daniel Osvaldo volvió a referirse a su conflicto en Boca Juniors, cuando un cruce con el por entonces entrenador del equipo, Guillermo Barros Schelotto, lo sacó del equipo. El ex delantero que llegó a jugar en la selección italiana, habló sobre ese episodio y volvió a criticar a su ex DT.

Te puede interesar: Jimena Barón le hizo una dedicatoria especial a Gianinna Maradona: “Una amiga muy querida”

El hecho ocurrió en mayo 2016, después de un partido por Copa Libertadores ante Nacional en el que el goleador jugó sólo los últimos cinco minutos del encuentro. Enojado por eso, al finalizar el duelo, entró al vestuario y se encendió un cigarrillo que desató una discusión en el vestuario. Al día siguiente, las autoridades de la institución de la Ribera informaron la recisión de su contrato.

“Habíamos vivido algunas situaciones con el entrenador que lo dije mil veces, el entrenador no me quería y en lugar de hablarme como una persona adulta, a los ojos, y decirme, ‘No te quiero, buscate un club’... hay personas que no tienen el valor de mirar a la cara a la otra y me empezó a buscar un poco mi carácter para que yo saltara y me encontró”, relató Osvaldo en diálogo con Sport 890 Radio de Uruguay. “Me fumé un cigarrillo como fuman un millón de jugadores en el vestuario, y como fumé toda mi carrera, no era ese le problema, de hecho Guillermo Barros Schelotto fumaba cuando era futbolista y fumaba en el vestuario también, pero bueno..., se ve que se olvidó”.

Te puede interesar: 9 frases de Enzo Pérez tras el triunfo de River Plate en el Superclásico: del “reto” a Palavecino a la inesperada crítica a su amigo Marcos Rojo

Picante, el ex futbolista de 37 años cargó con todo contra el actual técnico de la selección de Paraguay: “Por ahí para alguien que nunca entró a un vestuario le parece algo raro, pero somos personas y hay algunos que tienen el vicio del cigarrillo y otros que no. Pero en todos los clubes que jugué, la mitad del equipo fumaba, inclusive boca, pero me echaron solo a mi. Yo que hice toda mi carrera en Italia, por ahí Guillermo no lo sabe porque nunca jugó en Italia, pero era muy normal eso”.

Osvaldo se marchó finalmente de Boca y de inmediato decidió no volver a jugar, pese a que tenía solamente 30 años. Luego, intentó regresar años más tarde al recibir el llamado de Banfield, pero tras apenas dos partidos se retiró definitivamente. “El ambiente del fútbol me tenía bastante cansado, por eso decidí retirarme con 30 años. Estoy conforme con la carrera que tuve. Hoy disfruto de esto que hago”, comentó en la entrevista en referencia a su nueva vida como músico.

Te puede interesar: Estallaron los memes por el Superclásico que River Plate le ganó a Boca Juniors: del penal que cobró Darío Herrera a la escandalosa pelea

El ex futbolista, que tuvo un paso por la selección de Italia y estuvo cerca de jugar el Mundial 2014, había llegado a a Boca Juniors en 2015, con Rodolfo Arruabarrena como entrenador y en enero de 2016 comenzó su segundo ciclo. Su corta estadía se vio afectada por una lesión que lo marginó en los primeros meses del año. La fractura del quinto metatarsiano del pie derecho lo obligó a una extensa recuperación que no tuvo buenos resultados en el corto plazo.

Antes de que se retirara del vestuario de Nacional en aquella noche de Copa, Guillermo y Gustavo armaron una reunión con los tres referentes del plantel. Carlos Tevez, Agustín Orión y Daniel Cata Díaz escucharon de la boca del Mellizo la decisión que tenía tomada el cuerpo técnico: Daniel Osvaldo sería separado del plantel profesional. Los referentes avalaron la decisión del técnico y le soltaron la mano al delantero. Durante la mañana del día siguiente, los dirigentes más importantes del club xeneize cruzaron llamadas para terminar de definir la salida de Osvaldo y esa misma tarde le rescindieron el contrato.

Seguir leyendo: