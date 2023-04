Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo volvieron a mostrarse juntos: la historia de amor de una relación que comenzó 13 años atrás

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona (Instagram)

Esta historia lleva 13 años. Aunque con más idas que vueltas, y con más rumores que certezas. Es que ninguno de los dos elige hablar públicamente de su vida privada, y las veces que lo han hecho, fueron para aclarar alguna situación puntual, pero sin dar mayores precisiones.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se conocieron en 2015 y desde entonces enfrentaron versiones de un romance que habría nacido a espaldas de Jimena Barón, entonces amiga de ella y pareja de él. Ambos se encargaron de desmentirlo en cada oportunidad que tuvieron. Hasta que cuatro años después, en 2019, Rocío Oliva aseguró que el propio Diego Maradona había sido testigo de su amor: dijo que habían estado “a los besos” durante el festejo de su cumpleaños, el 30 de octubre de ese año. La diseñadora de moda nunca habló de su relación con el exjugador de Boca, mientras que desde el entorno de él siempre se encargaron de aclarar que ellos solo los unía una amistad. Que no era raro ver a Gianinna en Banfield -en donde vive él- ya que compartían asados y reuniones con amigos en común. La confirmación llegaría recién años más tarde.

De vecina a confidente. Después de años de relación, entre Italia e Inglaterra, Daniel Osvaldo y Jimena Barón regresaron a la Argentina a principios de 2015 cuando el por entonces delantero firmó su contrato con Boca Juniors. Se mudaron a una casa que alquilaron justo enfrente de la que Gianinna Maradona posee en un exclusivo barrio privado de Tigre. Las mujeres se conocían por intermedio de Dalma, y la cercanía profundizó el vínculo, surgiendo entre ellas una amistad. Incluso, la cantante fue más de una vez al palco que los Maradona tienen en La Bombonera para desde allí alentar a quien era su pareja.

En mayo de ese mismo año, la actriz confirmó que se había separado del padre de Morrison (hoy, de nueve años) en medio de un escándalo mediático que incluyó acusaciones públicas de violencia verbal. Una noche, cuando la artista regresó de una jornada de grabación de Esperanza Mía encontró el armario de su casa vacío y ni una explicación de parte del futbolista, quien dejó el lugar sin previo aviso. Ella también decidió irse, mudándose con su hijo a un departamento de Capital Federal. Durante esta transición, fue la propia cantante quien aseguró que Gianinna la acompañó y apoyó en su dolor.

Un rumor desmentido y una desilusión. En julio, apenas dos meses después de la separación, comenzaron a circular versiones que indicaban que Osvaldo y Maradona habían sido vistos juntos en un boliche. Él venía de una relación fugaz con la cantante Militta Bora, y ella acababa de separarse de Luciano Strassera. Frente a esta versión, Jimena se sintió descolocada: “Voy a hablar con Gianinna y le pediré que me explique qué pasó”, aseguró, con el deseo de recibir una explicación que echara por tierra cualquier especulación vinculada con una traición de la amistad.

En tanto, la hija de Maradona intentó desligarse públicamente de cualquier vínculo sentimental con Osvaldo: “Ya hablé con ella y está todo bien. Somos amigas hace mucho tiempo”, declaró. Sin embargo, días más tarde, aparecieron fotos y videos que dejaron a la exmujer de Agüero en una posición incómoda: en las imágenes se la veía abrazada al futbolista, riéndose y disfrutando entre amigos en común.

La foto de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona en un boliche, en medio de rumores de romance, en 2015

Sintiéndose engañada, Jimena evidenció su bronca durante una invitación al ciclo de Mirtha Legrand. “Tuvimos un vínculo y una amistad por Dalma, somos amigas desde que yo empecé a trabajar a los 10 años. Gianinna siempre fue la hermana de Dalma. Yo vivía enfrente de la casa de ella en el Tigre, la famosa casa de Tigre maldecida. Obviamente nos vinculamos un montón y ella me ayudó en un montón de cosas. Después hubo una situación que a mí no me terminó de hacer sentir cómoda, y no tenemos más relación”.

“¿Salió con tu exmarido?”, quiso saber la conductora. “No... no sé”, dudó Jimena. Y se explayó: “(Gianinna) me contó una situación de una manera y después, lamentablemente para ellos, hubo un video que desdijo mucho lo que me contaron. Y me sentí rara. Yo estaba en un momento en el que era un flan, estaba destruida con todo lo que me estaba pasando. Por ahí me pasa hoy y me lo tomo de otra manera. Pero en su momento me lastimó”.

Por aquellos días ese lamento de Jimena por la amistad perdida y el engaño encontró una clara reivindicación en un protagonista inesperado: el mencionado Luciano Strassera, quien si bien no tuvo la intención de respaldar los dichos de la actriz, terminó haciéndolo. Y es que habló de infidelidad, lisa y llanamente. Porque el afectado –en su rol de ex pareja de Gianinna– terminó siendo él mismo.

Strassera y Osvaldo eran amigos. Y cuando encontró las imágenes de él con quien era su pareja, explotó en las redes: “Lo caro que me salió ser el padrino de tu hijo... Se ve que aprendiste bien en el Inter”. Eligió una foto más que evidente para ilustrar su reflexión: en una selfie que se tomaron, el entonces futbolista le hacía el gesto cuernitos con una mano. Pero, ¿eso lo aprendió en el Inter? En ese equipo, Osvaldo fue compañero de Mauro Icardi, a quien señalaron como tercero en discordia en el divorcio de Wanda Nara y Maxi López. Lo del vínculo con su hijo se refiere desde lo afectivo, por el tiempo que habían compartido juntos cuando estaban recién llegados de Europa, con Momo de chiquito.

El tui de Luciano Strassera sobre el romance de Daniel Osvaldo y quien fuera su pareja, Gianinna Maradona

Vuelta de página. En marzo de 2016, Jimena Barón indicó que –pese a todo lo ocurrido– había decidido “apostar a la familia”, dándole una segunda oportunidad a Osvaldo. “No hay nada que entender ni que explicar”, remarcó ante las críticas que la envolvieron por la reconciliación. Dos meses más tarde, a un año de haberse separado por primera vez, anunció que la apuesta no había resultado. Y cuatro años después, llegó la tercera oportunidad: en mayo 2020, y en plena pandemia del coronavirus, la actriz se mudó a la casa del padre de su hijo en Banfield y comenzaron una nueva relación que compartieron a diario en las redes sociales. Hasta julio de ese mismo año, cuando ella decidió abandonar el hogar y también desaparecer de las redes sociales.

En noviembre 2020, días antes de la muerte de Diego Maradona, Osvaldo compartió una foto en su cuenta de Instagram junto a su nueva novia, una joven de 24 años llamada Constanza. Dicha relación llegó a su fin y tiempo después el ahora cantante de rock decidió apostar a su amor por Gianinna Maradona: en febrero 2021, Teleshow adelantó que la pareja ya había oficializado su romance a su círculo íntimo. Y abril de ese mismo año, decidieron dejar de ocultarse y vivir su relación sin tener que dar ningún tipo de explicación. Al fin y al cabo, tampoco tenían por qué hacerlo ya que ambos estaban solteros.

Daniel Osvaldo y Jimena Barón

Fue ella quien eligió postear la primera foto de la pareja en sus redes sociales: lo hizo luego de acompañar al músico durante una gira por el sur del país con su banda Barrio Viejo. Hasta allí había ido también con Benjamín -su hijo con Sergio El Kun Agüero- quien tiene una excelente relación con Osvaldo y también con su hijo mayor, Gianluca.

“A veces no me importa mi opinión, imagínate la tuya”, sostuvo la diseñadora de moda en un mensaje que escribió en su cuenta de Instagram sobre quienes atinaron a criticar su relación o la decisión que tomó al apostar por su amor con Daniel Osvaldo.

Meses después, y casi a fin de año, Gianinna Maradona decidió hacer pública su separación: fue durante un viaje a Miami que había compartido en familia. Allí, iban a celebrar Navidad y Año Nuevo, pero una discusión de pareja truncó los planes. “El 24 de diciembre elegimos distintos caminos. Pero eso no quita que yo siempre esté de tu vereda de la vida. Yo soy eso. ¡Lo que sean los demás no corre por mi cuenta, ni por la tuya! Sé feliz hoy, mañana y siempre. ¡Yo prometo que también! Allá vamos, 2022, y a los mil años más también les hablo”, escribió la diseñadora de moda en sus redes sociales sorprendiendo al hablar de su vida privada y compartiendo una foto de cuando estaban de novios, eran felices y se abrazaban para las fotos.

“La grandeza de lo siempre que el rebuscado nunca va a entender ni aceptar. Su libertad de expresión termina donde arranca nuestra libertad de vivir la vida, como se nos cante el or... Si vos ya sabés todo, lo que crea el resto me chupan los dos huevos que no tengo. Con quien quieras, con quien necesites, con quien elijas. ¡Avanti, Stone! La vida es una y solo dejás lo que fuiste, no lo que pretendiste ser”, agregó Gianinna en un texto dedicado al músico, con quien dejó entrever que había finalizado su relación en buenos términos, lejos de cualquier tipo de escándalo o especulación.

Y así comenzaron las idas y vueltas, las peleas y las reconciliaciones. Buscaron mantener una relación como la de cualquier pareja: compartieron salidas con amigos, románticas veladas, viajes y situaciones de la vida cotidiana como una familia ensamblada. Por caso, en julio del año siguiente, fueron a Italia a visitar a María Helena y Victoria, las hijas que el exfutbolista tuvo con la modelo Elena Braccini, y disfrutaron de unos días de verano en la playa. “Las mujeres de mi vida”, escribió él por ese entonces al compartir fotos en sus redes sociales.

Daniel Osvaldo junto a Gianinna Maradona y sus hijas María Helena y Victoria

En mayo 2022 surgieron los rumores de casamiento: hasta se llegó a dar el día, horario y el Registro Civil por el que pasaría la pareja que, por su parte, se burló de la prensa ante aquellas versiones. Por caso, ese mismo día y a esa misma hora, ella estaba tomando una clase de entrenamiento en un gimnasio privado de zona norte.

En octubre fue el propio Osvaldo quien se expresó en sus redes sociales para anunciar su separación. “Antes que inventen mil historias, se las hago corta: Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar”, aseguró el músico que semanas después sorprendió al mostrar un nuevo tatuaje: una foto de su exnovia caminando de la mano con Maradona cuando era chica.

Un mes después, en noviembre, fue ella quien decidió hacer pública la reconciliación a través de una romántica foto en sus redes sociales. “Te amo, bostero”, escribió la diseñadora de moda. Y poco tiempo después, en febrero 2023- volvieron a sonar los rumores de crisis de pareja que habrían tenido que ver con una escena de celos de él durante los festejos del cumpleaños de Benjamín, en donde habría estado presente -desde ya- El Kun Agüero, algo que habría despertado la furia de Osvaldo.

Sin embargo, esta versión jamás fue confirmada por ninguno de los dos. El tiempo siguió pasando y el último fin de semana, Gianinna compartió una foto en sus redes sociales en donde se la ve al lado del músico, y rodeados de un grupo de personas que acompañaron la gira de la banda. “Fin de fiesta”, se lee en la publicación en la que Maradona eligió agregar un tema de Barrio Viejo.

La foto de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo el último fin de semana

De esta manera, Ganininna Maradona y Daniel Osvaldo eligen seguir viviendo su amor lejos de los flashes. Cuando quieren -cuando ellos consideran- publican una foto que confirma que siguen en parea. Y cuando atraviesan alguna crisis, también son ellos los que eligen hacerlo público. Esa es la manera que encontraron de llevar adelante su relación y así derribar cualquier tipo de versión que los obligue a desmentir.

Mientras tanto, sonríen y disfrutan de su presente, con los suyos, con quienes se alegran de verlos bien y de compartir con la persona que cada uno elige.

