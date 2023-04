Mariano, el papá de la nena que padece cáncer, no pudo asistir a Los 8 escalones: Guido Kaczka explicó el motivo

Mariano, el papá de la nena que padece cáncer, no pudo asistir a Los 8 escalones: el motivo

Mariano Cáceres es de Santiago del Estero, y se encuentra en estos momentos de licencia en el trabajo -donde desarrolla tareas de seguridad privada- en momentos en que acompaña a su hija Agustina, quien realiza un tratamiento oncológico en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires. En medio de ese panorama fue que el hombre decidió anotarse en el ciclo Los 8 escalones (El Trece), con la intención de poder lograr el premio mayor y costear parte del tratamiento.

El lunes tuvo lugar su primera participación, y luego de superar cada una de las instancias llegó a la final contra otra concursante, Martina. Luego de una reñida definición Mariano resultó ganador y la emoción unió a todos en el estudio, aún más cuando apareció Agustina para abrazar a su padre. Pero con el correr de la semana, la emoción siguió in crescendo, dado que el santiagueño volvió a ganar tanto el martes como el miércoles, acumulando así 9 millones de pesos como premio.

Así las cosas, este jueves debía presentarse una vez más en el programa para seguir multiplicando su premio y competir por los 12 millones de pesos. Sin embargo, en el comienzo de la emisión, Guido Kaczka sorprendió a todos al anunciar que Mariano no iba a poder participar por una razón “de fuerza mayor”.

El campeón de los 9 millones en Los 8 escalones

El conductor comenzó a nombrar a todos los participantes presentes hasta que llegó a Alba, la mujer que había perdido la final contra Mariano el día anterior. “Y está Alba, y está Alba. ¿Y por qué está Alba? Bueno, una situación, Alba la conoce, pero le cuento al jurado y a todos. Mariano ayer miércoles, a lo último, cuando pregunto si volvía por los 12 millones, dijo: ‘Vuelvo’”, comenzó contando Guido.

“Pero una situación de fuerza mayor hace que no pueda estar, entonces llamó diciendo: ‘Tengo ganas de ir a jugar, pero no puedo’, y era una situación en la que no podía hacerse presente”, prosiguió el conductor.

“Así que se decidió guardarle el lugar a Mariano para que siga su camino por los millones, y surgió para Alba la posibilidad de volver a jugar. Se la llamó a Alba, y ella dijo que sí, que estaba disponible, ¿es así?”, le preguntó a la concursante, que asentía lo dicho por Kaczka.

“Si no, hubiéramos ido al escalón 3, al 4, al 5 y así. Mariano no va a poder jugar hoy por los 12 millones, pero como es una situación de fuerza mayor, y él tiene la intención de volver y seguir el juego, se le guarda ese lugar, ¿está bien?”, cerró Guido.

Mariano y su hija Agustina

La definición del miércoles entre Mariano y Alba había sido muy cerrada, en la que apenas dos respuestas correctas hubo por parte del anterior ganador y ninguna de la nueva contrincante. La última pregunta que les realizaron a los finalistasestuvo a cargo de Laurita Fernández. Al ser la actriz protagonista de la obra teatral Matilda -próxima a estrenarse- la inquietud giró sobre ese tema.

“¿Cómo se llama el personaje de la malvada directora del colegio en Matilda?”, rezaba la pregunta. Tras dar las cuatro opciones, ambos participantes contestaron de manera correcta Tronchatoro, por lo que Mariano nuevamente resultó ganador y se alzó con los nueve millones de pesos. De inmediato la emoción envolvió al estudio.

